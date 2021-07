Karol G muestra cómo debe llevarse puesto un vestido blanco con transparencias esta temporada

Este jueves por la noche, se está llevando a cabo una nueva entrega de los premios Juventud 2021. Una de las artistas principales de esta celebración realizada por la cadena estadounidense de habla hispana Univisión, es Karol G. La cantante colombiana de 30 años comparte con Camilo el honor de ser los más nominados en esta gala que se celebra en Miami, Estados Unidos, con 12 candidaturas cada uno.

Entre las nominaciones que posee Karol G se destacan “Artista del año”, así como “Mejor canción” por “Caramelo Remix” colaboración realizada junto a Mike Towers y Ozuna.

Hace unas horas, la cuenta oficial de Instagram de los “Premios Juventud” compartió dos fotografías con el look de la ex pareja de Anuel AA que conquistaron a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el mundo. En ellas se puede ver a la artista latina luciendo un vestido de noche de color blanco con transparencias y detalles en color plata. Además, complementó su color de cabello con su vestimenta y un delicado make up.

“Bellaquita de profesión” fue el texto que eligió de epígrafe la cuenta de Instagram para acompañar la postal Karol G en la alfombra roja. El mencionado texto hace alusión a una de las letras de una canción de la “Bichota”.

Fuente: Instagram Premios Juventud

Esta publicación que tiene como principal protagonista a la bella Karol se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 50 mil corazones. Sin dudas la oriunda de Medellín, Colombia es una de las celebridades preferidas en las plataformas virtuales y eso queda demostrado en cada una de posteos donde aparece ya que se viralizan de inmediato.