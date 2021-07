Así lucía la esposa de Marco Antonio Solís cuando era joven

Desde hace un largo tiempo, la esposa de Marco Antonio Solís continúa sumando más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida personal junto a su esposo como así también con sus hijas.

Es por ello que, hace algunas horas atrás, realizó un posteo saludando a su hija Marla por su aniversario de vida. Allí la ex modelo cubana compartió varias fotos de ella en sus estados y también en su feed. Sin embargo hubo una en especial que acaparó las miradas de todos. La misma enseña cuando Cristy era joven y Marla tan solo una bebé. Además a dicho posteo le agregó un emocionante mensaje que dice lo siguiente:

"Tengo un MAR de sensaciones en mi corazón ?? y es que vivo tan agradecida de saberme tu madre! De verme en esos ojazos llenos de amor ??, bondad, ilusión , esperanzas y sueños por alcanzar! Gracias a mi padre Dios! Gracias a la vida por enviarme a esta mujercita que llena cada día de mi vida de momentos mágicos e inolvidables! Un ser que tiene una luz como ninguna . Tu magnetismo es único and you carry that everywhere you go! MAR para mi siempre serás mi Marlita, mi bebé!

Te deseo un MAR de bendiciones. MAR de experiencias inolvidables en tu vida. Un MAR de personas genuinas y leales a tu lado. Un MAR de momentos felices! Y todos compartidos juntas. Que lindo compartir este día contigo rodeados de tanto tanto amooooooor! ???????????????? Feliz cumpleaños ?????????? @marlarachelsoliss.

Recordemos que paralelamente a ello, en su feed de la mencionada red, Cristy Solís, realizó un posteo sobre la mencionada situación que se está viviendo en Cuba donde el pueblo de ese país ha salido a protestar a las calles por sus derechos. Sin embargo las autoridades del mismo han reprimido a los manifestantes cubanos y han sido noticia mundial.

Por otra parte, en otra de sus publicaciones de la mencionada red social, la popular cubana, ha utilizado sus cuentas oficiales para continuar promocionando el próximo show de su marido en el mes de septiembre. El mismo se realizará los días 10 y 11 del mencionado mes en Las Vegas, Estados Unidos. Este será un gran evento ya que contará con público presencial, por lo que será el reencuentro de Marco Antonio Solís con sus fanáticos.