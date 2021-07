Aleida Núñez les respondió a todos los que opinaron sobre su cuerpo

Aleida Núñez es reconocida en la pequeña pantalla debido a sus trabajos en distintas telenovelas. Además de destacarse como actriz, también suele llamar la atención por sus curvas y su cuerpo fitness. Con 40 años de edad, la modelo se convirtió en una de las mujeres más esculpidas y que más suspiros roba en las redes sociales.

Recientemente, Aleida Núñez se convirtió en tendencia por unas declaraciones que impactaron al público. La actriz reveló que fue víctima de violencia de género por parte de una ex pareja, de la cual no dio nombre. Según reveló la modelo, tras vivir aquel infierno finalmente tuvo la fuerza necesaria para echar a esta persona de su vida.

“De esta pareja tuve agresión psicológica hasta llegar a una ocasión donde fue física también. Desafortunadamente, fue un episodio de mi vida terrible, muy triste y lamentable, donde este tipo era un psicópata, quedó a nivel denuncia”, contó Aleida Núñez en el programa Ventaneando.

“Es importante alzar la voz, no tener miedo, quitarnos los miedos y salir con todo esto. Si tú te quedas soportando todo este tipo de cosas es cuando crecen y pueden llegar hasta el feminicidio“, añadió la empresaria.

Fuente: Milenio

En el mismo programa, Aleida Núñez también aprovechó para contarle a los televidentes más secretos sobre su vida privada. De esta manera, la actriz reveló que no siempre tuvo una buena relación con su cuerpo. Sin lugar a dudas, otro detalle que sorprendió por completo ya que en sus redes sociales suele mostrar su vida fitness y sus curvas.

Las críticas que sufrió Aleida Núñez por su cuerpo

El bullying es un tema serio en la vida de las personas. Lamentablemente, no todos tienen la suerte de no sufrirlo y convertirse en el blanco de burlas. Aparentemente, Aleida Núñez fue víctima de críticas y comentarios malignos acerca de su cuerpo durante su juventud. Así fue como lo recordó la empresaria durante su paso por Ventaneando, quien reveló cómo hizo para ponerle un fin a este calvario.

“Aunque no lo crean, alguna vez también tuve sobrepeso. Sí, la verdad tuve un periodo de depresión y de tristeza, donde dije ‘ya me tengo que aplicar para cambiar mi cuerpo’. Ahí fue donde me metí al gym, y desde que me metí, nunca lo dejé", confesó Aleida Núñez.

Tras las críticas y el mal momento que le hicieron vivir, la modelo tomó la decisión de comenzar una vida fitness que ayudó a su salud y a sentirse bien consigo misma. ¿Tu harías lo mismo?