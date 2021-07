¿Cuántos álbums tiene Kali Uchis y cuándo empezó realmente su carrera?

Kali Uchis es una de las cantantes más exitosas de la actualidad y ya cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, donde comparte sus proyectos laborales y su vida privada. Es la primera artista colombiana en recibir un Grammy en una categoría no latina gracias a la canción "10%" en colaboración con el cantante Kaytranada.

La joven de 26 años, que ya tiene dos álbumes de estudio, nació en Alexandria, en el estado estadounidense de Virginia, pero también tiene nacionalidad colombiana porque sus padres emigraron al país latinoamericano cuando era muy pequeña. Luego de hacer allí la escuela primaria, la familia regresó a Estados Unidos y en la etapa de la secundaria comenzó a interesarse por la música.

Grabó varios demos para involucrarse en el mundo artístico, pero no obtuvo resultados favorables y decidió esperar a terminar sus estudios en el colegio. Mientras tanto, en su adolescencia comenzó a practicar piano y saxofón, que la ayudaron a afinar su oído la música.

Los inicios de Kali Uchis en la música profesional

Kali Uchis utilizó internet para hacer virales sus demos y fue en 2014 cuando decidió lanzar la canción "Know What I Want", además de colaborar con el famoso rapero Snoop Dogg en la canción "On Edge". Al año siguiente lanzó su primer EP (extended play), una reproducción extendida que es muy larga para considerarse como sencillo y muy corta para considerarse como álbum.

Este primer EP se llamó "Por Vida" y lo lanzó de manera gratuita en su sitio web. Con los temas "Rush" y "Loner" logró posicionarse en el ambiente musical y la ayudó a conseguir contratos con sellos discográficos. Su debut fue tan exitoso que el sencillo "Sycamore Tree" fue utilizado para la promoción de la sexta temporada de la serie American Horror Story.

"Isolation": Su primer álbum de estudio?

En 2018 lanzó su primer álbum de estudio llamado "Isolation" que incluyó ritmos como el funk y el soul, y fue considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores álbumes lanzados en ese año. Luego, en el 2020, llegó su segundo EP llamado "To Feel Alive", que cuenta mayormente con demos.

La cuarentena fue inspiradora para Kali Uchis: en el 2020 trabajó para sacar su segundo álbum llamado "Sin Miedo", que contó con sencillos como "Telepatía" que se volvió viral en la plataforma china TikTok y, en consecuencia, lanzó el video musical. Su éxito fue tal que el 9 de abril de 2021 cantó este tema en The Tonight Show, del popular presentador Jimmy Fallon.

