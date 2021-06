Este es el hombre por el que Ana de Armas pudo dejar atrás a Ben Affleck

En pleno auge del reencuentro amoroso entre Ben Affleck y Jennifer Lopez el sitio Six Page asegura que la ex pareja del protagonista de “Batman vs Superman: el origen de la justicia” lo habría dejado atrás y estaría de novia con el alto ejecutivo de la popular aplicación de citas Tinder, Paul Boukadakis.

Ana de Armas se encuentra en pleno rodaje de una de las grandes apuestas, si no la mayor, de Netflix “The Grey Man”. Esta película, que hasta el momento es la más cara de la historia del gigante de streaming, contará con la presencia de Chris Evans, Ryan Gosling y Regé-Jean Page, además de la mencionada estrella cubana.

“Se conocieron a través de amigos. Él tiene su sede en Austin, pero divide su tiempo entre Texas y Santa Mónica. Ha pasado mucho tiempo con Ana antes de que ella se fuera a Mallorca en mayo para rodar su nueva película” señaló una fuente anónima al mencionado sitio estadounidense.

Además, la mencionada fuente indicó que Paul ya le habría presentado a Ana a su familia más cercana. Recordamos que la actriz de 33 años terminó su relación con Ben Affleck a principio de este 2021 tras un año en pareja. El fugaz amor entre los mencionados actores surgió en set del thriller “Deep Water” el año pasado.

Fuente: Instagram Ana de Armas

De Armas y el vicepresidente de Tinder fueron aparentemente fotografiados hace unos meses en las calles de Los Ángeles. Boukadakis fue cofundador y CEO de Wheel, que fue adquirida por Tinder en 2017 para agregar colaboración de video. Luego se convirtió en el vicepresidente de iniciativas especiales de Tinder y ha estado trabajando para crear contenido para el sitio, incluido "Swipe Night" de la popular plataforma.