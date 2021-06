Faceta oculta: ¿Qué está haciendo Esmeralda Pimentel?

En la vida de Esmeralda Pimentel existe una congruencia entre lo laboral, el amor y lo social. Con los años su necesidad de ayudar se fue acrecentando y hace tiempo que se caracteriza por interesarse en diversas causas sociales.



"FUENTE: Chic Magazine"

Desde la pobreza, el medioambiente y la diversidad sexual, como sus duras críticas al machismo, Esmeralda Pimentel tiene una faceta oculta caracterizada por su labor filantrópica.

No todo en la vida de la guapísima actriz pasa por las telenovelas, los éxitos y el amor de su pareja actual, Osvaldo Benavides. De hecho, todo se hizo más público cuando a fines de octubre de 2020 fue invitada a participar de la obra de teatro “Los vuelos solitarios”.

Allí la actriz se vio seducida por el personaje de Silvestre, una joven honesta y a la vez irreverente. Fue tal la pasión en la que se vio envuelta inmediatamente que no dudó un segundo en cortarse el cabello para interpretar como corresponde su personaje.

Una actriz congruente entre su vida y lo social

Cuando se hace referencia a la faceta oculta de Esmeralda Pimentel, se refiere a que su vida conjuga casi en sintonía su forma de vivir y lo que hace para ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad en general.



"FUENTE: Quien"

Cabe destacar que este último trabajo de la obra “Los vuelos solitarios” Pimentel se cortó el cabello de una manera que nunca había experimentado y, aunque le dio grandes satisfacciones también contó que fue difícil y hasta se llegó a sentir vulnerable.

"FUENTE: Soy Carmín"

En una de sus declaraciones afirmó:

“Ya necesitaba un ‘reset’ (reinicio) en mi vida y cuando veo que Silvestre tiene estas características físicas dije ‘este es el momento perfecto para hacerlo’. Fue muy emocionante, después vinieron días donde me sentía muy vulnerable y adaptarme a los comentarios de las personas fue difícil pero ahora estoy más segura que nunca”.

Pero bien, en cuanto a esa faceta oculta y que pocos se imaginan, Esmeralda Pimentel se caracteriza por la filantropía. Sobre todo, trabaja mucho en causas sociales que van desde la pobreza y el medioambiente hasta la diversidad sexual.

“Creo que apoyar causas siempre ha sido parte de mi vida, crecí así y ahora que tengo esta profesión y que tengo este privilegio de tener micrófonos, claro que quiero hablar de los temas que me interpelan. Yo incito a las personas y les digo ‘busca algo que te mueva y a eso dedícale tiempo, a informarte, a investigar en qué puedes aportar, siempre hay algo que aportar'”.

Esa necesidad de ayudar a los demás la tiene desde muy pequeña y es algo que creció por su cuenta sin que nadie la incitara. Con los años fue tomando más confianza y cada vez es más congruente entre lo que piensa, siente y hace.

Por ello es que elige bien sus papeles cuando la llaman para alguna audición.

“Como actriz he aprendido a cuestionarme qué tipo de papeles estoy interpretando y qué mensajes estoy dando, a tener congruencia en lo que quiero y lo que acciono y cada vez he ido aprendiendo a rechazar proyectos y decir ‘tu guion me parece machista o misógino’. Me parece que es una confianza que he ido adquiriendo” comentó hace un tiempo.

¿Te imaginabas esta faceta oculta de Esmeralda Pimentel?