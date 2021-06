Freddie Mercury, líder de Queen, será protagonista de un cómic

Finalmente, Freddie Mercury tendrá su primera novela gráfica basada en su vertiginosa vida. De la mano de Z2 Comics, Universal Music Groups y Mercury Songs Ltd se lanzará el cómic titulado “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs”. El mismo contará con 136 páginas y se lanzarán 3 versiones distintas. Una edición estándar que la cual costará alrededor de 20 dólares, una edición de lujo y una Deluxe de tapa dura, que se editará acompañada de un LP de vinilo de color magenta: Never Boring.

La editorial Z2 comics se especializa en novelas gráficas oficiales relacionadas con el mundo de la música. Ya han publicado en el pasado historietas biográficas de Elvis Presley, Beethoven y Charlie Parker, entre otros.

La fecha de lanzamiento del libro será en noviembre, justamente el mes donde se cumplirán 30 años del fallecimiento del líder de Queen. El mencionado cómic está escrito por Tres Dean e ilustrado por Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang y Amy Liu.

"La novela gráfica brindará una visión real de las muchas experiencias que ayudaron a dar forma al joven Farrokh Bulsara y su fascinante existencia, tanto dentro como fuera del escenario: se mostrará la vida completa de Freddie Mercury" indicó Universal Music México.

Fuente: Instagram Freddie Mercury

Por último, les dejamos una breve sinopsis del libro: “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs” será un viaje a través de la vida de Freddie; desde su infancia en Zanzíbar y la India, pasando por sus años de formación en Inglaterra, hasta convertirse en la estrella del rock, conocida y amada por millones de personas en todo el mundo. La historia se cuenta con sus propias palabras, y cada capítulo da una idea de las múltiples facetas de su vida.