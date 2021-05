¿Qué significa la canción “Sobrevivirás” de Ricardo Arjona?

Ricardo Arjona basa sus canciones en el amor y el desamor. Uno de sus últimos temas musicales “Sobrevivirás”, el cual es el quinto sencillo de su álbum ‘Blanco’ que fue lanzado hace casi un año. El hit fue grabado en la ciudad Londres, en el mítico estudio donde grabó “The Beatles”, Abbey Road.

“Sobrevivirás” es un tema que habla del deseo de volver con un amor al mismo tiempo que advierte a éste que no le acepte más y que no vuelva a caer ya que no ha cambiado. Una letra dura de una persona que ama pero que sabe que la persona a la que ama no será feliz con ella.

“Esta canción, estuve trabajando en ella tanto tiempo, porque la tenía acá. Es la historia de este tipo loco que suplica una oportunidad para volver, pero al mismo tiempo aconseja: ¡no te conviene! ten mucho cuidado, sobrevivirás..." indicó Arjona en un video en la plataforma YouTube.

"Hay canciones que nacen porque tienes mucho que decir, y hay otras que nacen por las tantas cosas que has tenido que callar" amplió Ricardo.

Letra “Sobrevivirás” de Ricardo Arjona.

Lo sabe muy bien Dios

tiré mucho a la mie*** mi pasado

quiero volver con vos

lavar con agua fresca los pecados

volver a comenzar

podría estar mintiendo ten cuidado

Hubo noches que te amé

y días que te odié con todo el alma

no entiendo bien por qué

contigo o sin ti no tengo calma

no vuelvas a caer

no importa lo que diga no he cambiado

Y sálvate de mí

no me aceptes más

vengo a suplicarte pero

piensa un poco en ti

sobrevivirás

aunque te suplique, dime no

Te quiero ya lo ves

me muero por volver, pero te pido

no lo hagas otra vez

lo mío aunque lo intente está perdido

conoces lo que soy

no volverá a ser flor, fruto podrido

Y sálvate de mí

no me aceptes más