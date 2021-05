La desgarradora pérdida que devastó a Freddie Mercury en sus últimos días

El 24 de noviembre de 1991 el cantante británico Freddie Mercury, fallecía en su casa debido a los problemas de salud derivados de la enfermedad causados por el VIH. Es día partió físicamente una de las leyendas del rock y en simultaneo nació la leyenda de uno de los músicos más talentosos del pasado siglo.

Freddy murió a los 45 años como consecuencia directa de una neumonía bronquial provocada por el sida. Para Brian May, compañero de la banda y amigo del cantante, si el líder de “Queen” hubiera empezado a recibir el "cóctel mágico" de pastillas para combatir el sida unos meses antes "todavía estaría con nosotros".

Muy cerca de cumplirse 20 años de que el intérprete de “We Will Rock You” perdiera la vida, el legado de Mercury parece estar más vivo que nunca: las reproducciones de su música se siguen incrementando en las plataformas digitales. Esto es en parte por el rotundo éxito que tuvo hace unos años la bio película “Bohemian Rhapsody” con una actuación brillante del actor estadounidense Rami Malek por el cual recibió varios premios y nominaciones.

Fuente: Instagram Freddie Mercury

En una entrevista hace algunos años Brian May reveló uno de los momentos más duros del cantante. El oriundo de Stone Town, Tanzania perdió uno de sus pies en sus últimos días.

Fuente: Instagram Freddie Mercury

“El problema era en realidad su pie y trágicamente quedaba muy poco… Una vez, nos lo enseñó (el pie) en la cena. Y dijo: 'Oh Brian, lamento haberte molestado mostrándote eso'. Y dije: 'No estoy molesto, Freddie, excepto para darme cuenta de que tienes que soportar todo este terrible dolor'” señaló May.