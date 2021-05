¿Qué pasó con el novio de Freddie Mercury?

Como se ve en el final de la película biográfica de Freddie Mercury “Bohemian Rhapsody”, el legendario cantante estuvo en pareja con Jim Hutton, un peluquero y escritor irlandés. El compositor británico de origen parsi e indio mantuvo una relación sentimental con Hutton durante casi siete años, desde 1984 hasta su fallecimiento a finales de 1991.

James Samus Hutton, era el nombre real del hombre que acompaño al vocalista de “Queen” en sus últimos días. El intérprete de “We Will Rock You” le dejó en herencia a su pareja, al cual llamaba cariñosamente “mi marido”, 500.000 libras y un terrero en Irlanda para que construyera una casa.

El último amor de Freddie Mercury falleció en Carlow, Irlanda, el 1 de enero de 2010, a causa de un cáncer de pulmón a los 61 años. No fue como consecuencia del SIDA como se rumoreó, el mismo Brian May, guitarrista de Queen, lo desmintió en su sitio web oficial.

“Tengo que comunicaros con gran tristeza que el querido Jim Hutton ha muerto. Murió en su casa de Irlanda ayer por la noche. Era un hombre encantador y divertido al que Freddie quiso mucho, así que esperemos que haya otra vida más allá y que él y Freddie se hayan reunido. ¡Sería una fiesta increíble! Mis pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, mi amigo” fue el sentido mensaje con el que Jacky Gunn, la presidenta del Club Internacional de Fans de Queen despidió a Jim.

Fuente: Instagram Freddie Mercury

Brian May también dedicó palabras para Hutton desde su web oficial: “Celebramos y lloramos la muerte de Jim Hutton, después de una larga enfermedad relacionada con el tabaco. Jim y Freddie estuvieron juntos durante muchos años, por supuesto, y fueron lo que ahora llamaríamos una pareja civil. Jim fue un alma tranquila y tierna, que no se dejaba impresionar y apenas se divertía con las maquinaciones de la fama, el rock and roll y Queen, y por eso le proporcionó a Freddie un punto de vista diferente de la vida. Jim estaba dedicado a la jardinería y a la cría de la carpa, lo que fascinó a Freddie por su estanque en Garden Lodge. Nuestras sinceras condolencias a sus hermanas y familia. Descansa en paz, Jim”.