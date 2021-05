Jennifer Lopez presumió su figura y elevó la temperatura en las redes

Una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Por su parte la bella latina recientemente terminó de rodar su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Por su parte, la talentosa artista, recientemente fue tapa de varios sitios de noticias del mundo del espectáculo al confirmar que se separó del ex beisbolista, Alex Rodríguez. La noticia que sorprendió a todos sus seguidores fue a través de un comunicado que la pareja le brindó al portal Today.

Por otra parte, hace algunas horas, a través de su cuenta de Instagram, la ex de Ben Affleck, compartió una foto de ella en uno de sus estados que cautivó a todos. En la misma se la ve a ella levantándose la blusa por lo que se puede ver su tonificada figura. Esto demuestra lo bella que está a sus 51 años de edad.

En cuanto a sus películas, la ex de Marc Anthony, afirmó que Shotgun Wedding se estrenará el próximo 29 de junio de 2022. El mismo fue a través de sus cuentas oficiales con el siguiente mensaje: "Big news! @ShotgunWeddingMovie hits theaters June 29, 2022! We cannot wait for you to see this movie 💛🤍 🏝 📸: @lacarba".

Finalmente esa no será la única película que estrene el año que viene, ya que a principios del 2022 la Diva del Bronx estrenará "Marry me" que protagoniza junto al famoso actor Owen Wilson y al cantante colombiano Maluma. La misma se iba estrenar este año pero debido a la pandemia se pasó para el próximo.