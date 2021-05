Stephanie Salas trató de mentiroso a Luis Miguel

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más importantes de los últimos tiempos es nada menos que Luis Miguel que con sus canciones ha conquistado el corazón de millones de seguidores de todas partes del mundo. Es tan grande el éxito de sus temas musicales que hasta el día de hoy son reproducidos en diversos portales de música digital.

En tanto que gracias al lanzamiento de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" la fama del cantante mexicano ha crecido estrepitosamente ya que ha sumado fanáticos mucho más jóvenes o que no lo habían escuchado antes. Sin embargo además de este gran éxito también trajo algunos conflictos por parte de las personas que aparecen en la mencionada tira.

Una de las personas que se mostró bastante disconforme con el último capítulo emitido por Netflix es nada menos que Stephanie Salas, la madre de la hija de Luis Miguel, Michelle Salas. Recientemente la actriz mexicana publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de posteos que no dejan bien parado al Sol de México.

El primero de ellos tiene que ver con que, de manera indirecta, trata de mentiroso a Luis Miguel. Esto se da por que en la serie mostraron que el intérprete de "Cuando calienta el sol" le leía cuentos a su pequeña hija Michelle. Pero según lo compartido por la bella actriz esto no fue así. La publicación que fue realizada minutos después del estreno de un nuevo episodio fue el siguiente: "Mejor cuéntame uno de Pinocho📕 ó Meglio raccontarmi una storia su Pinocchi🤥".

En tanto que en uno de sus estados de la mencionada red social compartió otro mensaje que dice lo siguiente: "Oigan hoy por fin pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre. Actuaciones. Caracterización. Vestuario. etc. Pero me quede pensando y para cuando la serie de @stephaniesalasoficial y todas esas mujeres q tienen q lidiar con ser madres solteras. Que no se pueden ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos!! Again q padre q Luismi contó su versión. Q padre q retomó la relación con su hija. Pero siento q las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia. Sin hacerlas víctimas o las "abnegadas" (textual).