Por qué Freddie Mercury ocultó su enfermedad durante varios años

Freddie Mercury pudo haber elegido llevarse un gran secreto a la tumba, pero no. El talentoso cantante británico decidió comunicarle a la prensa un día antes de su fallecimiento la enfermedad que padecía.

Su compañero de Queen, Brian May, indicó en el documental “The Great Pretender” cómo fue el momento en el que se enteraron de que su líder había contraído Sida: “Cuando descubrimos que Freddie tenía este terrible virus del Sida en su cuerpo, todavía nos parecía algo inverosímil. No, esto no le puede estar pasando a nuestro amigo, no le puede pasar a Freddie, seguro hay una manera en que pueda librarse de ésta, va a poder curarse. Y justo hasta el último minuto… sabíamos, pero no sabíamos. Como que rechazábamos saber”.

Luego el mismo Brian May amplió la información y señaló la posible época en la que Mercury se contagió: “Fue durante la gira de Estados Unidos que Freddie persiguió su deseo por sexo gay en Nueva York y el 25 de septiembre, mientras se presentaba en Saturday Night Live, comenzó a mostrar algunos síntomas asociados con alguien recientemente infectado con VIH. De hecho, había visto en secreto a un médico en la ciudad algunas semanas antes con una lesión blanca en la lengua (probablemente una leucoplasia vellosa, una de las primeras señales de infección por VIH) y esto apunta al período entre el 26 de julio y el 13 agosto de 1982”.

Muchos de los fanáticos de Freddie Mercury se preguntan hasta el día de hoy por qué el legendario músico ocultó por tantos años su enfermedad. Para entender un poco la decisión del oriundo de Stone Town, Tanzania, debemos contextualizar la época. El VIH en la década del ‘80 cargaba un estigma fulminante. El anuncio del vocalista no solo confirmaría la condición de homosexual en una sociedad conservadora y católica, sino que su vida privada estaba cargada de un alto nivel de promiscuidad. En aquellos años había mucho desconocimiento y discriminación ante los enfermos de VIH.

Fuente: Instagram Queen

Por otra parte, puede ser que Freddie haya optado por el silencio mediático de su enfermedad para no destruir la fama y éxito tanto de él como de “Queen”. Muchos críticos de música coinciden que una confesión del compositor hubiera dinamitado del mapa a la banda inglesa junto a sus integrantes. Actualmente, la fundación Mercury Phoenix Trust, la cual lleva su nombre, sigue recaudando fondos en búsqueda de continuar con las investigaciones del Sida.