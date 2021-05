“Quise ser el marido”: la historia de amor entre Colin Farrell y Elizabeth Taylor

Desde que saltó a la fama, Colin Farrell siempre ha sido uno de los actores más buscados y cotizados por los productores hollywoodenses para que protagonice sus películas. Pero a su vez, el nacido en Irlanda también es uno de los artistas más deseados por las fanáticas. En su extensa lista de amoríos se pueden encontrar nombres como Demi Moore, Britney Spears o Angelina Jolie, entre tantas otras bellezas. Pero hubo una actriz que le robó el corazón por completo al irlandés de 44 años y estamos hablando de la gran Elizabeth Taylor.

Una de las características del protagonista de “S.W.A.T.” es que no le gusta hablar de su vida sentimental. A lo largo de su vida en pocas oportunidades dio detalles sobre sus romances o rupturas amorosas, pero en esta oportunidad, Colin confesó que su relación platónica fue con Taylor en sus últimos años de vida.

Esta particular historia comenzó a finales de 2009 cuando los artistas coincidieron en un hospital de Los Ángeles. Farrell estaba allí por el nacimiento de su segundo hijo, Henrry, mientras que la actriz se encontraba internada por un problema de corazón. Cuando el nacido en Dublín se enteró que Elizabeth estaba en ese lugar, el actor le envió un ramo de flores a lo que Taylor le respondió con otra ofrenda florar y un mensaje escrito a mano. Fue en ese entonces que empezó una relación de casi dos años.

En una entrevista para el programa de Ellen DeGeneres en 2018, Colin Farell confesó: “Era una mujer espectacular. Para mí fue, al menos en mi cabeza, la última relación romántica que he tenido. Aunque nunca se consumó. Hablábamos de todo. Poesía, comida, viajes… No tanto sobre cine. Para desesperación de mis amigos, nunca le pregunté por James Dean o Montgomery Clift. Ella no dormía mucho por las noches, como yo, así que a las dos de la mañana la llamaba. Me sentaba en mi jardín y charlábamos durante horas”.

En ese entonces, Farrell tenía 34 años y Elizabeth Taylor 77. Su más de 40 años de diferencia no fue ningún impedimento para que los actores puedan vivir una hermosa historia de amor y compañía. “La amaba, todavía la quiero, y fui lo suficientemente afortunado para ser su amigo durante los dos últimos años de su vida. Fue una hermosa amistad que me cayó del cielo. Quise ser el marido número ocho, pero nos quedamos sin tiempo”, señaló el actor. La actriz y estrella de Hollywood falleció en marzo de 2011 a los 79 años por una insuficiencia cardíaca.