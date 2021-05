El duro mensaje de Enrique Guzmán a Frida Sofía

No se conoce a ciencia cierta si Frida Sofía se imaginaba la catarata de consecuencias que tendrían sus dichos en la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Lo cierto es que las acusaciones de abuso que realizó en ese momento la cantante mexicana han tenido seria trascendencia.



Enrique Guzmán habló en el programa mexicano “Hoy” en entrevista con Aurora Valle y se mostró fastidiado. El rockero habló de su nieta Frida como “una hija de put*”. Además aclaró que ya no la quiere y que su hija se siente igual: “Hasta me reclamó que no lo hubiera hecho yo antes, entonces dije “Ok”, voy con todo (...) Alejandra me dijo: ‘Hazlo, papá, porque no puede hacerlo sola’. No tiene más hijas, no quiere más”.



El actor de “La juventud se impone” aclaró que Alejandra Guzmán no quiere estar en el medio: “Así me dijo: ‘Papá haz lo que sea, defiéndete como puedas, yo no quiero saber nada más de esa niña’”. Sobre el proceso judicial, explicó: “El día 20 yo tengo que presentar a mis testigos que estuvieron presentes cuando ella me dijo: -Voy a destruir a Alejandra Guzmán y a ti también-, colgué el teléfono y no he vuelto a hablar con ella”.



En cuanto a la denuncia que Enrique interpuso en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por hacer uso de la entrevista, comentó: “La libertad de expresión se desase en el momento que él usa eso como arma para dañar más a un ser humano, que en este caso sería yo, porque lo que está despedazando, de alguna manera, es a mi carrera de muchos años”.

Fuente: Instagram Enrique Guzmán



Finalmente, el abuelo de Frida Sofía confesó no tener miedo a nadie, ni siquiera a las consecuencias: “Voy con todo. Caiga contra caiga, esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje contra mucha gente que está diciendo tonterías”.