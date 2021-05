Al borde de la muerte: el duro relato de Salma Hayek

Salma Hayek dejó un poco el hermetismo que mantiene con respecto a su vida privada de lado y reveló sus horas más difíciles que sobre llevo cuando se contagió de COVID-19. La actriz de cine, televisión y teatro mexicana de 54 años, indicó en una reciente entrevista al sitio Variety que estuvo al borde de la muerte por consecuencia del coronavirus.

Salma quien no indicó claramente cuando fue la fecha en la cual contrajo dicha enfermedad confesó que estuvo conectada a un tanque de oxigeno en su hogar por más de un mes. La talentosa latina no dudó en mostrar su lado más vulnerable y remarcó que pensó en su propia durante su ardua batalla con el SARS CoV-2.

La parte más dura del relato de Salma Hayek llegó cuando relató el pedido de su médico personal: “Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal”. “No, gracias, prefiero morir en casa’” fue la contundente respuesta de la protagonista de “Frida” que dejó bien en claro su postura.

Hayek comentó que hasta el día de hoy no se ha recuperado por completo, pues todavía no recobra su energía. Por otra parte, la oriunda de Coatzacoalcos, México dejó en claro, para tranquilidad de sus fans, que ya se encuentra nuevamente trabajando. Recordamos que la esposa del empresario francés François-Henri Pinault participó del rodaje de la próxima película del director Ridley Scott “House of Gucci” donde compartió las grabaciones con Lady Gaga y Adam Driver.

Fuente: Instagram Salma Hayek

“Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo. Había empezado a hacer Zooms (videollamadas) en un momento, pero solo podía hacer algunos porque me cansaba mucho” manifestó Salma sobre dicho rodaje.