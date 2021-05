El particular regalo de Megan Fox a Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly no dudan en mostrar el gran amor que tienen uno por el otro en sus presentaciones en público. Según palabras de la protagonista de “Transformers” son almas gemelas: “Somos dos mitades de la misma alma, o eso creo yo. Y se lo confesé casi inmediatamente, porque me parecía lo correcto, lo que tenía que hacer".

Esta semana Machine Gun Kelly participó en el programa de Ellen Degeneres y reveló la historia del peculiar regalo que le hizo Megan cuando se enteró que se separaría transitoriamente de su amado por cuestiones laborales. Este extraño obsequio es un pequeño frasco con gotas de sangre de la actriz norteamericana.

"Ella se tenía que ir fuera de la ciudad a rodar una película. Esto era algo nuevo en nuestra relación, y yo ni si quiera tenía un pasaporte. Ella se marchaba a Bulgaria, así que yo empecé a entrar en pánico, en plan: 'Te vas a ir y ni si quiera voy a poder ir a verte'" confesó Machine.

Fuente: Instagram Megan Fox

Fue en ese momento que Megan Fox tomó la decisión de entregarle el particular regalo para que no sufra su ausencia. "Algunas personas le dejan un pañuelo o algo así a su pareja... ella me dio su ADN" amplió Gun Kelly, mientras sacó el mencionado objeto y se lo enseño a la icónica presentadora de televisión y a su público.

Fuente: Instagram Megan Fox

Tras ello, el rapero estadounidense indicó que pudo sacarse el pasaporte para salir del país y viajar a Europa. "Gracias al equipo de Bernie Sanders", dijo, "llegué a Bulgaria y la relación va muy bien, así que muchísimas gracias" finalizó el músico.