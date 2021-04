La cantante sostiene que nunca le había pasado. Shakira estuvo obligada a suspender el inicio de su gira donde iba a ir por distintos países de Europa.

Esto sucedió en noviembre de 2017 debido a un problema en sus cuerdas vocales.

Sin dudas, fue la pelea más dura en la vida de Shakira. Al menos así lo recuerda cuando ve que toda su preocupación la manifestaba a través de sus redes sociales encendiendo las alarmas en los medios, seguidores y fans.

Luego, tan semejante preocupación, la estrella latina tuvo que explicar a través de un comunicado qué fue lo que le afectó a su salud.

Fue muy precisa contando cuando los médicos le detectaron un problema en su cuerda vocal derecha. Esto la obligó a posponer toda su gira mundial.

Aunque le dio tiempo y reposo a sus cuerdas vocales, la cantante indicó que sufre una hemorragia en esa zona y como al momento no había sido reabsorbida, la decisión de la cancelación provisoria del tour ya era un hecho.

Miedo e incertidumbre: La pelea más dura en la vida de Shakira

Más allá de los vaivenes amorosos que haya vivido la colombiana a través de los años hasta conocer a su actual marido Gerard Piqué (padre de sus 2 hijos) y formar una familia, el tema de la salud verdaderamente la hizo temblar.

Sobre todo, tratándose de sus cuerdas vocales, la herramienta principal de su talento y éxito musical.

No caben dudas que entre varias malas pasadas que la vida le haya jugado, esta fue la pelea más dura en la vida de Shakira.

Tras tantos rumores e incertidumbre en los medios y redes sociales, la cantante salió a dar declaraciones:

"La pesadilla continúa y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación” y agregó: "A mis fans y amigos. Estos últimos cinco meses los he dedicado a la preparación de mi gira El Dorado. Sin embargo justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera".

Fue un relato que posteó en su Twitter y lo destinó a ser precisa y empática con sus seguidores fieles que realmente se merecían una explicación:

"A fines de julio de este año, en un control rutinario, y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Pero a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha".

Ante semejante declaración generó mucha preocupación en el medio artístico y aclaró: "En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar", sin embargo:

"Desde entonces me entregué al reposo de la voz con el fin de recuperarme pronto para mi primer concierto (…) Sin embargo, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y la pesadilla continúa. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación".

¿Conocías cuál era la pelea más dura en la vida de Shakira?

Mírala cómo se volvió viral en las redes sociales con un mensaje cautivante que posteó.