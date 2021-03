Bridgerton: 5 series similares que puedes ver en Netflix

“Bridgerton”, es una de las joyas de Netflix, según lo que se conoce de fuentes extraoficiales esta serie sería el quinto mejor producto que ha lanzado Netflix en toda su historia. La historia adaptada para serie de la novela que escribió Julia Quinn, trata de entrar en lo más profundo de la vida de unos hermanos que pertenecen a una familia de la alta sociedad londinense a comienzos del siglo XIX.

La ficción que promete desbancar del podio de las más vistas a: “La Casa de Papel” y “Stranger Things”, tiene algunas series que podrían ver los fanáticos para no quedarse con las ganas de más ficción cuando esta acabe. Hasta que llegue la temporada dos estas son algunas recomendaciones de las series de Netflix que podrían gustarle al público de “Bridgerton”.

“Anne With an E”, una serie que tiene tres temporadas y está ambientada en el siglo XIX. La ficción muestra cómo una niña huérfana vive divertidas aventuras que le harán comenzar su nueva vida a raíz de muchos aprendizajes, en la isla Príncipe Eduardo. “Outlander”, otra de las historias más atrapantes y con el estilo particular de los años 1945, donde una enfermera de combate viaja en el tiempo de una forma muy misteriosa.

Sin dudas la favorita de quienes se interesan por las historias monárquicas será “The crown”, una serie que cuenta aspectos políticos, rivalidades y desarrollos personales que tiene que vivir la familia real. La mujer al mando será la reina Isabel II. “Versailles”, Luis XIV, decide construir el palacio más grande del mundo: Versalles. Sin embargo, muchos problemas se le presentarán en medio del proyecto a quien se creía el rey todopoderoso. “Alias Grace”, en Canadá corre el siglo XX y un psiquiatra no decide si perdonar a una asesina por demencia, entre el deber o el ser.