Camilo reveló que Ricardo Montaner fue clave para conquistar a Evaluna

El cantante colombiano Camilo que lidera las listas de éxitos latinos con su nueva canción “Machu Pichu”, es el hombre con quien todos quiere charlar en su programa. Una prueba de eso fue su participación en “The Tonight Show”, conducido por Jimmy Fallon.

Con toda la popularidad en ascenso, la estrella del reguetón romántico fue entrevistado por “La Peña de Morfi”. Un programa de cocina y música que se transmite por Telefe, conducido por Gerardo Rosin donde ha estado en muchas oportunidades como invitado Ricardo Montaner.

Durante la entrevista Camilo reveló que su suegro, Ricardo, lo había ayudado a poder verse con Evaluna y explicó cómo. “Yo quería ir a visitarla porque nos gustábamos. Entonces empecé a ahorrar. Montaner me ayudó dándome trabajo, me daba para grabar unos demos”, dijo el intérprete de “Ropa Cara”.

Incluso fue más allá y se abrió completamente en la entrevista: “Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y que así yo sintiera que nadie me estaba invitando”, Camilo lo respeta muchísimo al artista Montaner, y siempre destaca lo generoso que ha sido con él. También en la entrevista, el colombiano dijo: "El nunca me lo reconoció. Pero yo sé que es así. Capaz me pedía grabar unas guitarras y justo era unos días antes del cumpleaños de Evaluna".

Más vinculado a lo que es la familia Montaner, con quien el cantante de “Vida de Rico”, tiene un fantástico vínculo comentó en tv: “En una de esas visitas a Evaluna, estando con Mau y Ricky, me empecé a meter en sesiones de composición que me abrieron la puerta a lo que hoy es mi carrera”. Además, también hubo un plus para la Peña de Morfi, porque Evaluna habló y lanzó una bomba que causó muchas risas: “ Lo feo es que Camilo se duerme muy rápido en las reuniones de amigos", dijo la muchacha tras ser preguntada sobre qué era lo peor de vivir con su esposo.