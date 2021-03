Marco Antonio Solís: todas sus esposas y la mujer que hoy conquista su corazón

Marco Antonio Solís, más conocido como el “Buki”, hace unos días tras la caída de la app WhatsApp, no sólo quiso pertenecer al furor de los comentarios en Twitter, sino que -bien a su estilo –hizo uso de sus dotes románticos y “poéticos” para hacer reír y deleitar a sus fanáticos con un mensaje lleno de cariño.

“¡Que se caiga todo, menos estas ganas de quererte siempre, amor mío!” escribió en su perfil de Twitter. Mucho no sorprendió porque si hay algo que lo caracteriza al cantante en las redes sociales es su optimismo, amabilidad y hasta lo cariñoso que puede llegar mostrarse.

El Buki @MarcoASolis sigue rompiéndola en Twitterhttps://t.co/EzwObfju24 — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 20, 2021

Pero bien, poco se le conoce su vida sentimental más que su primera esposa, Beatriz Adriana Flores de Saracho, más conocida por su nombre artístico Beatriz. Una cantante y actriz mexicana con quien estuvo casado solo 4 años y tuvo a su primera hija Beatriz.

Lo cierto es que es el cantante de “Si No te Hubieras ido” tiene 4 hijos. Los medios en varias oportunidades reportaron que el cantante también tiene un hijo que se llama Marco Antonio Solís Jr.

Mucho no se sabe del joven, salvo que vive en Cancún y que no tiene interés en el mundo musical como su padre. “Mi papá siempre me ha dicho que está de acuerdo en lo que yo decida, pues en todo lo que hago siempre me brinda su apoyo incondicional” y agregó: “En muchas situaciones mi papá es muy compresivo, y además es una persona muy espiritual para la que el dinero no es tan importante”.

Cabe recordar que Marco Antonio ya lleva 23 años de casado y según sus declaraciones constantes a los medios, sigue más enamorado que nunca.

Fuente: En pareja

“La luz del amor llega sola, lo único que nos corresponde es mantenerla encendida", comentó la ultima vez el famoso Buki. Está casado desde 1993 con una modelo cubanoamericana llamada Cristian Salas, mucho mejor conocida como Cristy Solís y es quien se ha convertido en su "musa" para las mejores composiciones musicales. Tuvieron 2 hijas que se llaman Marla y Alisson.

Marco Antonio nunca tuvo pudor en reconocer que es uno de los más influyentes cantautores de la música latina, ni que lleva sus letras a los corazones de sus seguidores. Enamora a su audiencia a través de los años con una carrera ya de cuatro décadas.

Solo para darse una idea, compuso más de 300 canciones con más de 20 álbumes publicados, en los que alcanzó 35 millones de copias vendidas a lo largo de su trayectoria.

No cabe dudas que el cantautor Marco Antonio Solís es reconocido por sus éxitos románticos y grandes conciertos, pero dejó claro que su corazón tiene dueño porque fuera del escenario es un marido y padre de familia de pies a cabeza.