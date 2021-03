Camilo y Evaluna Montaner lanzaron “Machu Picchu” y estallaron los memes

Tan solo 24 horas pasaron del estreno de la nueva canción de Camilo y Evaluna Montaner, “Machu Picchu” y ya es bastante la tela que ha dejado para cortar. Sobre todo reproducciones en las plataformas de música, algunas críticas y hasta los infaltables memes.

Este mencionado tema del intérprete de “Favorito” es el segundo consecutivo que realiza junto a Evaluna Montaner y pertenece a su nuevo disco “Mis manos”, el cual sale al mercado el 5 de abril.

En una reciente entrevista, via Zoom, Camilo reveló la justificación del título de su nuevo hit: “Una de las sorpresas más lindas que yo he tenido en mi vida ha sido el recibimiento que Perú le ha dado a mi carrera siempre. Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música. He tenido la oportunidad de estar en Lima varias veces, no he tenido de recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas. Para eso me ayudé de un regalo que me hizo la tribu de Perú, un charango que exploro un poco todos los días. Cinematográficamente el nombre de la canción me encanta porque narra el sentir de lo que esta canción significa para mí”.

Pese al cariño del marido de Evaluna hacia el país sudamericano, no tuvo una total aceptación por parte de los peruanos. Algunos de los fans y usuarios del país inca no tomaron de la mejor manera el “homenaje” del artista colombiano.

“Yo después de escuchar Machu Picchu de Camilo y ver qué solo utilizo a mi querido patrimonio para referirse como ruinas cuando tiene un contexto histórico muy simbólico para los peruanos” y Si Machu Picchu no termina con el sacrificio humano de Camilo, no quiero saber nada” fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales donde el público dejó sus sensaciones y algunos memes.

