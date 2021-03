Estos son los chistes de Friends que hoy no estarían permitidos

Que Friends es una de las series más emblemáticas de la historia es tan cierto como el hecho de que en el presente muchos de sus chistes son más polémicos que graciosos. A continuación, comentamos algunos de los que hoy no estarían permitidos.



Fuente: Instagram Friends

¿Cuáles son los chistes de Friends que hoy no estarían permitidos?

En una serie tan larga y con tantos episodios, sería difícil enumerar y distinguir por separado cada uno de los chistes que hoy en día son objeto de polémica. Por lo contrario, resulta más fácil agruparlos, lo que también da cuenta de la constancia con la que se repetían los chistes “censurables”.



Por un lado, está la cuestión del sobrepeso. Que Monica Geller de chica padecía de esto es algo que saben hasta quienes no son fanáticos de la serie creada por Marta Kauffman y David Crane. En muchos momentos flashbacks y en episodios retrospectivos, Courteney Cox incluso debía personificar a la “Monica gorda”, vistiéndose y actuando como tal.



Sobre esta condición se han enunciado varios chistes. En una ocasión, por ejemplo, Rachel le recrimina a Ross la velocidad con la que come, a lo que éste le responde “crecí con Monica, si no comías rápido no comías”.



Otra de las constantes en toda la serie son los chistes y las referencias machistas y homofóbicas. Ejemplos hay varios. Sin ir más lejos, Chandler Bing siempre fue objeto de burlas por su supuesta homosexualidad.



A su vez, Ross tiene muchas actitudes de este tipo. Cuando Rachel contrata a un niñero para cuidar a Emma, el paleontólogo sospecha ante la sensibilidad que demuestra éste, e incluso le llega a preguntar si es gay.



Algo similar ocurre cuando encuentra a su hijo Ben jugando con muñecas Barbie. ¿Qué hace él? Intenta imponerle que tiene que hacer lo mismo pero con el G.I. Joe.



Todo esto va aún más lejos cuando aparece el padre de Chandler, que es transgénero y trabaja como drag queen en un espectáculo de Las Vegas llamado justamente “Viva Las Gaygas”.



Cada una de las menciones que se hacen al respecto son siempre con objeto de burla, y nunca hay espacio para la búsqueda de mayor concientización.

Friends: ¿humor o polémica?

Por más que hoy en día Friends siga siendo una serie de éxito vista por millones de personas en todo el mundo, el programa no es tan reciente como podría parecer, lo cual queda en evidencia en muchas de las bromas que se observan.

Desde el primer episodio emitido en 1994 hasta el último, transmitido exactamente 10 años después, sus personajes dieron forma a una de las mejores comedias de la historia. Pero, claro, hoy en día hay algunas cosas que ya no causan gracia, o al menos no deberían hacerlo.

¿De qué se trata? A la vista de los acontecimientos del presente, tiempo en el cual parece posicionarse un nuevo paradigma basado en la corrección política, muchos de los chistes de Friends son criticables.

Lo más probable es que ahora no podría hacerse una serie así. Sin embargo, el mayor problema quizás pasa por otro lado: ¿qué se hace con una serie que representa paradigmas del pasado? ¿Se la “cancela” o se la toma como ejemplo para abrir el debate? ¿Ustedes qué opinan?