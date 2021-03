Bruno Mars, Lacoste y una colección alucinante que querrás tener

El cantante Bruno Mars se une a la cantidad de artistas que diseñan cápsulas para determinadas marcas y en esta oportunidad se unió a Lacoste para fabricar una colección deportiva de onda retro bajo el alter ego Ricky Regal. La apuesta es a prendas cómodas y modernas para que se puedan utilizar como street style.



"Inspirada en la pasión por la vida y con un toque emprendedor de rey Midas, la colección combina la personalidad enigmática y estilo singular de Bruno con el icónico espíritu deportivo premium de Lacoste", indica el comunicado de la casa francesa.





¿Cómo son los diseños de la colección de Bruno Mars para Lacoste?

Bruno Mars ya presentó la colección en sus redes sociales, que es perfecta para la primavera: camisas de manga corta, chandal, bermudas deportivos, medias, camisetas y hasta lentes de sol. Todo con el logo de Lacoste. Los pantalones tienen bandas laterales y las cremalleras de los conjuntos deportivos son blancas.



En cuanto a los colores, la paleta es cromática y la tela puede variar entre el terciopelo, la seda y el algodón. Van desde el blanco hasta el verde oscuro, el amarillo estilo mostaza, el rojo anaranjado, pero también hay opciones estampadas tie-dye, una técnica que comenzó de los '20 que consiste en anudar los tejidos y teñirlos.

"Cuando estoy en el escenario, soy Bruno Mars. Cuando hago prendas lujosas y lujosas, me llamo @RickyRegal. Gracias @Lacoste ¡Ahora soy diseñadora de moda! Conseguime en una tienda de telas cerca de ti", escribió el cantante en Instagram.



Esta colección también ofrece prendas para mujeres y los precios comienzan en los 90 dólares y pueden alcanzar los 280 dólares. Ya está disponible en la web de Lacoste y en muchos de sus locales.

Críticas positivas

Luego de estar casi 4 años sin producir nuevo contenido musical, Bruno Mars lanzó hace poco su nuevo disco junto al músico Anderson Paak. Para la identidad de este nuevo proyecto utilizó la estética de su colección de la Lacoste, que combina un estilo funk y sonidos de la década de 1970.



Además, para reforzar el marketing Lacoste abrió una cuenta de Instagram bajo el nombre Ricky Regal, donde publican imágenes de la colección cápsula y dicen: "Impresión de camisetas y diseños de moda de alta gama".

"Soy muy afortunado por haber recibido pedidos de colaboración en el pasado, pero siempre venían con pautas marcadas. Lacoste ha sido la primera y única marca que me ha dicho: 'Bruno, queremos que lo hagas realmente tuyo'. El respeto por tal libertad creativa viniendo de una casa icónica de enorme legado ha sido un honor", explicó el compositor.



Por su lado, Louise Trotter, la directora creativa de la marca, agregó: "Colaborar con Bruno y entrar a su mundo único fue una gran aventura, tiene una visión muy clara y es obsesivo con cada detalle. Desde el concepto hasta los fittings (pruebas), no hubo un aspecto singular en el que no haya estado completamente involucrado".