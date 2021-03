Salió a la luz: este era era el final original de WandaVision

La serie que estrenó en la plataforma Disney Plus, “WandaVision”, pudo haber tenido un final muy diferente al que se vio en la serie de este 2021. Pero se supo que por complejidades que trajo aparejada la pandemia, toda la producción de la ficción se vio retrasada, y hubo cambios a último momento.

A partir de este párrafo la nota contiene spoilers que pueden anticipar hechos concretos de “WandaVision”. El final de la serie no dejó muy contentos a los fans de Marvel, tampoco a los realizadores, pero es lo mejor que se podría haber hecho en pandemia. El objetivo concreto de esta serie era darle un cierre al duelo de Wanda, la bruja Escarlata, que perdió a su esposo Visión en una de las películas de “Avengers”.

El showrunner, Matt Shakman, dio algunos detalles sobre lo que fue la nueva serie del universo Marvel. En conversación con Kevin Smith, en el marco del podcast “Fatman Beyond”, dijo que algunas subtramas y elementos que harían aún más interesando y por consiguiente más compleja la historia, tuvieron que quedar afuera por cuestiones de tiempo.

Matt, también agregó que a causa de las restricciones sanitarias por la pandemia, se atrasó las filmaciones, por lo que las intenciones de estrenar los 3 primeros episodios juntos se vio imposible de realizar. Porque, según Shakman, no le daba tiempo a terminar la post-producción de los tres episodios al equipo.

Entre los elementos de la historia que quedaron afuera, se habló de una secuencia muy interesante que se daba entre Darcy, los mellizos Billy y Tommy, Mónica y Ralph Bohner, donde ellos trataban de robar el libro mágico de la bruja Agatha Harkness. Además esto incluía una revelación, el conejo de la poderosa bruja, era en verdad un demonio. Ahora el destino de Wanda, está listo para encontrarse con lo que le depara Doctor Strange and the Multiverse of Madness.