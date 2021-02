Asqueroso: Camilo le lamió la axila a Ricky Montaner

El cantautor colombiano, Camilo, que está liderando todas las listas de hits musicales alrededor del mundo, tiene una gran cercanía con sus fans y seguidores. El intérprete de “Ropa Cara”, es muy activo en sus redes sociales y suele someterse a inesperados desafíos.

Desde que se casó con Evaluna vivió durante el confinamiento en la casa de los Montaner, allí compartió con el resto del clan. Durante esos meses se pudieron ver divertidos videos, en los que bailaban y hasta se hacían bromas. Camilo Echeverry, Mau y Ricky forjaron una gran amistad que trascendía las pantallas.

En una de los videos más recientes que se conoció de Camilo y su cuñado, fue un TikTok que subieron a esa plataforma. En el mismo se puede ver lo que a muchos usuario de la red les pareció “Asqueroso”. El intérprete de “Ropa Cara”, le lamió una axila a Ricky Montaner, y las redes estallaron de comentarios.

En el clip Camilo afirma que está “sudado”, y se escuchan fuertes risas de fondo. El cantante de “Bebe”, primero se rehúsa, pero accede a lamer una axila de Ricky Montaner lo que le provoca mucho asco. La reacción del colombiano fue decir que estaba “saladito”, y luego salir corriendo entre risas.

En Twitter los usuarios no tardaron en reaccionar: “Es muy fuerte el cringe e incomodidad que me provoca ese señor”, “Fetiche mmm jajaj”, “ay que escandalaaaa”, “Ese grito antes de decir esta saladisima y salir corriendo mmmm no se me da a pensar jajaja”, fueron algunos de los mensajes en la red del pajarito.