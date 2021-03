Dua Lipa por primera vez es número 1 en España

La carrera de Dua Lipa parece no tener techo y cada vez crece más. Esto se debe a que cuando que lanza una nueva canción se convierte en un éxito indiscutido. Además a este excelente talento que posee hay que sumarle que la perspicaz cantante posee una belleza única que a diario enamora a más seguidores.

Recientemente, la hermosa morocha, fue tendencia a nivel mundial al ser tapa de la Revista Time que la catalogó como "una de las próximas 100 personas más influyentes". La lista de personas elegidas fueron extraídas de las ramas de temas populares como la innovación, la música, el deporte, el entretenimiento y la política propiamente dicha.

En tanto que en esta oportunidad la intérprete la canción "Don't Start Now" fue noticia España al llegar por primera vez en el país europeo al puesto número uno con su disco Future Nostalgia. Recordemos que el mismo lugar fue disco de oro en 2020 al contener canciones de las más escuchadas en todo el planeta.

Asimismo, musicalmente hablando, Dua Lipa lanzó hace algunas semanas atrás la versión renovada de su disco "Future nostalgia" que ahora se llama "The Moon Light Edition". De allí se desprende la canción titulada "We're Good" que hasta el momento posee más de 20 millones de reproducciones en YouTube.

Finalmente y continuando con esta sintonía, trascendió que la talentosa británica dio detalles de la versión remix que cuenta con la colaboración de una de sus idolas en la música. Estamos hablando de Gwen Stefani que participó en la remezcla de "Physical". En tanto que sobre esto la autora de "New rules" afirmó que "honestamente no lo podía creer, me pareció algo surrealista, pero a la vez emocionante y sumamente divertido".