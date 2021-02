Brillante: la esposa de Messi sorprendió a todos con su rutina de ejercicios

Con el paso de los años Antonela Roccuzzo se ha convertido en una de las modelos más convocantes de la actualidad y esto se debe que es dueña de una figura súper tonificada que a diario suma seguidores en todas partes del mundo. Además ha demostrado que posee un gran talento para los negocios ya que sus empresas son de primera línea.

Asimismo la esposa del jugador del Barcelona, Lionel Messi ha demostrado que posee grandes dotes para el diseño de modas por lo que se ha abocado de lleno en uno de los rubros más importantes de todo el planeta. Debido a esto a diario promociona en sus redes las marcas más importantes que trabajan con ella, donde luce sus accesorios como también sus respectivos atuendos.

Un claro ejemplo de ello es una de las últimas postales que ha publicado Anto en sus redes sociales donde ella aparece en las calles de la ciudad de Barcelona. Allí aparece luciendo un look que como ella dice en la descripción de la misma, su atuendo combina con el cielo del mencionado lugar, "When the boots match the sky ☁️☁️".

Por su parte esta gran popularidad que posee, la hermosa modelo, se ve reflejada en sus cuentas oficiales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando sus atuendos y su gran figura.

Esta vez no fue la excepción ya que recientemente en una de sus historias de Instagram compartió un video donde se la ve entrenando fuertemente en el gimnasio. Esto claramente marca que para tener una figura como la de ella hay que someterse a una estricta rutina de ejercicios. Además en mismo se puede ver cómo está trabajando, piernas, glúteos y abdominales. Por otra parte y paralelamente a esto, la bella morena compartió una imagen junto al más pequeño de sus hijos que cautivó a sus fans.