Por qué los fans quieren que Toni Costa y Adamari López estén juntos

Desde que Toni Costa y Adamari López anunciaron que habían decidido separarse surgieron una infinidad de rumores en torno a la pareja. Todos comenzaron a especular los motivos de esta decisión, cómo se llevan ellos dos y acerca de las supuestas nuevas relaciones que tienen.

Más allá de todos los chismes Toni Costa y Adamari López han demostrado que ellos están unidos para siempre por la persona más importante de sus vidas: Alaïa, su pequeña hija. Este es motivo suficiente para que ellos hagan todo lo posible por llevarse bien y tener una relación amena.

El Halloween de Toni Costa y Adamari López en familia

Lamentablemente estamos acostumbrados a pensar que cuando una pareja se separa tienen que haber gritos, peleas y malos entendidos. Pero por suerte los papás de Alaïa nos demostraron que esto no siempre tiene que ser así.

El bailarín madrileño y la conductora decidieron acompañar juntos a su pequeña hija y sus amiguitos a pedir dulces a los vecinos mientras decían ‘dulce o truco’. Las tiernas imágenes en los que se los puede ver a los tres con disfraces coordinados hicieron que los fanáticos comenzaran a comentar lo bonitos que se ven juntos y unidos.

Todo esto se acrecentó cuando Adamari López compartió una historia en la que escribió: "La familia lo primero. Los papás de Alaïa".

Adamari López feliz sin Toni Costa

La ilusión de los fanáticos por que esta pareja se reconcilie duró muy poco. La realidad es que Adamari, desde que se separó, está mejor que nunca, tanto física como espiritualmente. Ha comenzado a disfrutar verdaderamente de la vida.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar”, confesó la conductora.

Afirmando que no hay vuelta atrás. “Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, y, sobre todo, cómo eso repercute también en el beneficio de mi hija, que es mi mayor preocupación”.

Esto cierra todas las puertas a una posible reconciliación de la pareja. Aunque, como ya lo demostraron, pretenden continuar tratándose con respeto y cariño, no solo por su pequeña hija sino por la gran historia de amor que vivieron juntos.

A algunas personas, igualmente, les sigue pareciendo que todavía hay brasas ardiendo de un amor de más de 10 años. ¿Eres de los que piensa que Adamari López y Toni Costa podrían volver a estar juntos?