El momento en que Pati Chapoy casi va presa

Si Pati Chapoy no está al aire, la televisión mexicana no es lo mismo. Ella es una de las conductoras con más trayectoria y, desde hace décadas, lleva adelante Ventaneando, uno de los grandes éxitos de TV Azteca.

Sin embargo, hace algunos días atrás, la misma Chapoy reveló que tenía muy en claro quién quería que fuese su reemplazo el día que ya no esté al frente del programa.

Es casi imposible imaginar a Ventaneando sin la leyenda que lo lleva adelante. Pero en una reciente entrevista con el “Escorpión Dorado”, la conductora aseguró que había elegido a la indicada y hasta lo había charlado.

“Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podía quedar y lo hablé con esta persona: ‘¿Te interesa?’, ‘sí me interesa mucho’”, contó Pati.

La histórica figura del espectáculo tuvo esa conversación con Jimena Pérez, “La Choco”, quien dejó el país para radicarse en Madrid junto a su familia. Una señal de que aún no es momento de jubilarse.

Pero eso no fue lo que más impactó de la charla que tuvo Chapoy con la figura de YouTube. En esa misma conversación, en la que recorrió los grandes momentos de su carrera, habló de una anécdota muy particular que no muchos recuerdan.

La periodista rememoró el momento en que casi va detenida por culpa de Televisa. El hecho ocurrió en 1997, cuando la productora la acusó de violar un artículo de la Ley de Derechos de Autor.

Pati había utilizado algunos fragmentos de programas y telenovelas de San Ángel en su show de aquel entonces, El Mundo del Espectáculo, y en el ya mencionado Ventaneando, que recién daba sus primeros pasos.

Por ley, los programas solo pueden utilizar hasta un máximo de 60 segundos de imágenes ajenas. Pero ella argumentó que solamente usó 46, y de esa manera se protegió de no cometer un delito.

"Intentaron meterme a la cárcel argumentando que yo estaba usando más tiempo (la crestomatía), cosa que nunca fue cierta”, comentó Chapoy.

La verdad detrás de todo este incómodo acontecimiento fue que a Televisa no le gustaba nada que la conductora y su equipo criticaran los errores de sus producciones y decidieron ir en su contra.

Además, antes de intentar detenerla, quisieron que TV Azteca la sacara del aire. Algo que, como los hechos lo demuestran, no pudieron conseguir nunca.

Lo más gracioso, en perspectiva, fue que un grupo de judiciales quiso arrestarla en la puerta de su domicilio con una orden de un juez. Sin embargo, Pati fue custodiada en helicóptero hasta su canal, donde habló de lo que estaba sucediendo al aire.

“Estaba en mi casa mientras los abogados de TV Azteca arreglaban el amparo, por lo cual, absolutamente nadie me puede detener en este país. Si alguna vez tengo que ir a la cárcel por ejercer mi trabajo de periodista, pues lo voy a tener que hacer”, dijo la figura en aquel entonces frente a las cámaras de Ventaneando.