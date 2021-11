La presentadora peruana Laura Bozzo, siempre en torno a nuevas polémicas. Esta vez el problema lo tiene con Adamari López tras una serie de audios que no la favorecen en nada a la conductora.

En exclusiva, dicho material fue revelado y revolucionó las redes sociales. Vale destacar que uno de los extractos que más ha llamado la atención fue precisamente donde se escucha que Bozzo se burla del cáncer que padeció Adamari López.

En dicha grabación de una incierta llamada telefónica, se pudo escuchar a la conductora de "Laura en América" cómo despotricaba contra la artista, señalando burlonamente que usó su enfermedad para ganar la aceptación del público.

Este es el problema que tiene Laura Bozzo con Adamari López

Vale recordar que Adamari López hace unos años padeció cáncer de mamas. Precisamente fue diagnosticado en el año 2005. En ese entonces la puertorriqueña tuvo que someterse a una doble mastectomía para evitar que su salud, empeorara.

Después de haber recibido quimioterapia, Adamari decidió realizarse la reconstrucción de sus senos. Tras su mejora, fue en 2015 que dio a luz a su pequeña Alaïa, junto a quien en ese momento era su esposo, el bailarín español Tony Costa.

Por su parte, cuando todos se preguntan qué problema tiene Laura Bozzo con Adamari López, vale recordar que la conductora polémica, también en 2017 se le detectó cáncer de mama. Sin embargo, al contrario de Adamari, lo que vivió fue menos grave debido a que fue operada en los comienzos de la enfermedad.

Pero eso no fue todo. La peruana en esos momento arremetió en contra de Televisa, como también contra Yolanda Andrade. Todo salió a la luz de acuerdo a los audios que se filtraron.

Los audios revelados: Laura Bozzo tiene problemas con todos

Parece ser que Laura Bozzo estuvo muy desconforme con el manejo de Televisa y la diferencia que tuvieron con ella en comparación con Adamari. Por ello, se cree que todo se trata de celos. Sin embargo, en su momento aguantaba porque tenía que trabajar y generar rating para no ser "expulsada".

Según la información filtrada, el ex ejecutivo de Televisa -Pepe Bastón- junto a su esposa la actriz Eva Longoria, nunca la quisieron. Como si fuese poco, los catalogó como "gente mierda".

En dichos audios revelados, se la escuchó decir a Bozzo: "Son gente de mierda ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron". "FUENTE: La Razón de México"

En otro segmento de los audios que se revelaron, Bozzo decía: "Gente que representa los migrantes que alce la voz, pero no la niña decente de Adamari que tuvo cáncer la pobrecita y entonces el marido la dejó y se victimiza (...) no mames, yo estuve muerta, tuve cáncer; me pasó de todo y no me voy a victimizar. Yo tengo la bandera del guerrero".

Mientras, vale destacar que el problema que tiene Laura Bozzo con Adamari López no es el único. Porque en los audios también criticó a Yolanda Andrade tras haber hablado sobre la sexualidad de Verónica Castro. Claramente, fue contra todos.

¿Crees que se trata de celos o existe algo más profundo que aún desconocemos? Este fue el duro mensaje contra Adamari.