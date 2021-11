Así fue el reencuentro entre Adamari López y Toni Costa

Simpática y fresca Adamari López mostró el ingreso a la fiesta donde pretendía celebrar Halloween con su hija. Compartió el video a través de su cuenta de Facebook con la leyenda “HALLOWEEN EN FAMILIA”, dejando en claro que, a pesar de estar separada de su padre, continúan siendo muy unidos.



Anteriormente la conductora se había divorciado de Luis Fonsi, con quién mantuvo una relación de varios años y una separación también muy serena. En el video se ve a la conductora acompañada de Toni Costa con atuendos de ninjas. Durante el video-reality mantiene una conversación con sus seguidores y su ex pareja.



“Aquí vamos a celebrarlo con Alaïa, fecha para buscar dulcecitos con los niños, compartir. Ella decidió que nosotros nos disfrazáramos de ninja, ella escogió los disfraces…" habla Adamari López a la cámara. "¿Qué tienes planificado ninja papá?", le dijo dirigiéndose a Toni.



"Si alguien se pasa habrá que hacer uso del taekwondo", bromea el bailarín. Con el sentido del humor que la caracteriza, Adamari le preguntó: "Las clases de taekwondo te han funcionado, ¿entonces? ¿Y no te dará un dolor de esos de espalda que te da a ti?". "No me desees eso", le contestó Toni mientras la conductora reía a carcajadas y respondió: "No, no, yo no te lo deseo, te pregunto que si no te dará una de esas cosas".

Fuente: Instagram Alaïa



Esta situación puso sobre el tapete la complicidad que mantiene la ex pareja sobre la vida privada compartida, que saben recordar con cariño y espontaneidad. Toni Costa había respondido en septiembre de este año: “Me recargué mucho de energía de mi gente, mi familia, mis amigos. Ahora estoy en mi rol de papá, cuidándola, llevándola a sus actividades". Y ya lo vimos, ejerciendo su rol de padre ninja, entre risas acompañando a la pequeña Alaïa.