El duro mensaje de Laura Bozzo a Adamari López

La presentadora peruana Laura Bozzo actualmente es acusada de cometer un delito fiscal que ronda los 13 millones de pesos, es decir casi 60 mil dólares. Esta infracción es conocida en el argot fiscal como depositaria infiel, ya que no habría estado generando estos pagos que las autoridades mexicanas le exigen.

En medio del escándalo, el programa de espectáculos “Chisme No Like” ha viralizado unos audios que se filtraron de la conductora, donde se la escucha hablando mal de Televisa, Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro, Yolanda Andrade y Adamari López. Según trascendió, ella se “aguantaba” porque debía trabajar y generar rating para no ser “expulsada”.

El audio donde ataca a la ex de Toni Costa es más que polémico ya que se refiere al cáncer de mama que afectó a la conductora puertorriqueña en el año 2004. Al poco tiempo, su esposo en ese momento, el cantante Luis Fonsi, le pidió el divorcio. Desde aquel entonces, ella muestra su cicatriz y habla al respecto.

“Pero no la niña de siempre, Adamari López, que tuvo cáncer, pobrecita y entonces el marido la dejó, y entonces se revictimiza, no mam*s. Yo también tuve cáncer, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a revictimizar, yo tengo la bandera del guerrero”, se escucha decir a Bozzo, quien padeció la misma enfermedad en el año 2017.

Fuente: Instagram Adamari López

Adamari no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, los periodistas de ‘Chisme No Like’ recibieron la advertencia de Christian Suárez, expareja de la presentadora peruana. “Ojo, cualquier acto de censura y de violar los derechos humanos de la primera Constitución de este país nos vamos a defender con uñas y dientes, y te podemos denunciar a vos, por intentar llamar a un periodista a que deje de hacer su trabajo”, informó Javier Cerani.