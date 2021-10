Salma Hayek reveló cómo es su relación con Angelina Jolie

Salma Hayek se encuentra muy ansiosa esperando el estreno de la película “Eternals” perteneciente al Universo de Marvel. Mientras tanto la actriz mexicana de 55 años brindó una entrevista exclusiva al sitio “People en Español” y habló de diversos temas de su carrera profesional y su vida.

“Es una sensación extraña porque a mi edad fue un poco como un shock. Me hubiera encantado que me hablaran hace diez años y cuando no te llaman piensas: 'Ok, ya se me pasó el tren'” inició Salma aclarando sus sensaciones de interpretar a una superheroína pasando los 50 años de edad.

Luego Salma se animó a enumerar sus “superpoderes” en la vida real: “Tengo mucha paciencia con los animales y los sé leer bien. Tengo una buena lectura con los animales, a veces no tan buena con la gente", "Mi superpoder es también el sentido del humor y la ironía, que es muy de ser mexicana, que en las buenas y en las malas le encuentra uno el sentido del humor a las cosas porque hay que reírse de la vida y eso creo que me lo traigo de México”, "La meditación también me da superpoderes de dormir muy poco y también de encontrar la paz en medio de las tormentas; gran poder" y "¡Tengo muchos superpoderes que se compensan con los miles de defectos que también tengo!".

Por último, Salma Hayek reveló sus sensaciones de trabajar con Angelina Jolie: “Desde el primer día me maravillé con su talento, siempre creí en ella antes de que se ganara el Oscar. Me tomó dos horas darme cuenta —dos horas de hablar, ni siquiera todavía en el set— para decir: '¡Wow, hay tanto aquí, hay tanto dentro de esta cabeza'. Eso fue para mí quizás lo más emocionante".

Fuente: Instagram Salma Hayek

“Angelina y yo como que teníamos una cita con el destino” sumó entre risas Hayek. "Nunca nos habíamos realmente conocido. Incluso tenemos una amiga en común, Marianne Pearl, que es una activista y que siempre nos decía: '¡No puede ser que no se conozcan, ustedes se van a adorar!', pero nunca se había dado. Y sí, tenía razón Marianne, tenemos muchas cosas en común, mejor no me puede caer" amplió la esposa de François-Henri Pinault.