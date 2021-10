Netflix: 3 series psicológicas extremas para disfrutar en tu fin de semana

En Netflix encontrarás un perfecto aliado que te acompañará este fin de semana que se avecina. Con tan solo darle play con el control remoto o pulsar el táctil del celular, vas a poder acceder a un catálogo muy completo, con documentales, películas y series para todos los gustos. Y si hablamos de género, los dramas y las historias con tintes de psicología se llevan la atención de más de un usuario, al igual que los romances y el drama.

Sin embargo, seguramente has estado ocupado con el trabajo o estudiando y no has tenido tiempo para hacer zapping dentro de la plataforma y chusmear qué películas o series ver. Es por eso que en MDZ te recomendamos 3 contenidos que encontrarás fácilmente en Netflix y te van a dejar recalculando durante toda la semana. Y antes de presentarte los avances de cada contenido, te adelantamos que las siguientes recomendaciones tendrán dos puntos en común: Australia y Psicología.

Pine Gap te atrapará a lo largo de 6 capítulos, en donde cada uno de ellos narrará la historia de espionaje y secretos dentro del servicio de inteligencia combinado de dos países aliados: Estados Unidos y Australia. Pine Gap es el nombre de la agencia, en donde hay sospechas de traición entre ambas naciones y la grieta comienza a acrecentarse cada vez más. Esta serie original de Netflix reúne el suspenso y la psicología en poco menos de 6 horas.

A través de Desplazados, Netflix centra una historia en el centro de detención migratoria de Australia en donde una familia debe afrontar situaciones límites que te harán repensar la situación de los inmigrantes. La miniserie está basada en hechos reales y fue creada por Cate Blanchett.

Durante dos temporadas, Secret City, serie origina de Netflix, muestra a la periodista política Harriet Dunkley, quien descubre conspiraciones secretas en el seno del gobierno australiano y amenazan contra la integridad física de miles de inocentes. La implacable búsqueda de la verdad también pondrá en riesgo la vida de la periodista, en una trama mezcla el suspenso y la psicología con pinceladas de actos siniestros.