Tristeza absoluta: el duro momento que atraviesa Verónica Castro

La muerte de un amigo o colega no es fácil de sobrellevar para ninguna persona. Este triste pesar está soportando la actriz mexicana de 69 años, Verónica Castro. quien realizó un sentido posteo en las redes sociales tras enterarse de la muerte del actor Miguel Palmer. Recordamos que el recordado artista de telenovelas como Los ricos también lloran falleció a los 78 años, tras dos paros cardiacos. Don Miguel estuvo internado un mes en el hospital por problemas digestivos.

“Hector gracias por mostrar una pequeña Escena que tuve el placer de compartir que Don Miguel Palmer QEPD” fue el emotivo mensaje que compartió la madre de Cristian Castro en su cuenta oficial de Twitter.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principales protagonistas a Verónica y al fallecido Palmer se llenó de likes de manera inmediata en las redes sociales, superando con facilidad la barrera de los 250 corazones. Además, el posteo de la artista oriunda de Ciudad de México cosechó miles de comentarios de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores.

Hector gracias por mostrar una pequeña Escena que tuve el placer de compartir que Don Miguel Palmer QEPDuD83DuDE4F??uD83DuDC9FuD83DuDE47uD83CuDFFB??? https://t.co/29mxyFljDY — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 19, 2021

Castro no tuvo un cumpleaños con felicidad plena por la triste noticia de Palmer. Igualmente compartió un video para celebrar sus 69 primaveras este pasado 19 de octubre. "Bueno pues, muchas gracias, porque aunque no quiera cumplir, ustedes me recuerdan siempre cuántos tengo", inició comentando la “chaparrita de oro”. Y sumó: "Estoy feliz de verlos, muy agradecida, de verdad. ¡Qué barbaros! ¿Qué vamos a hacer pa' los 70? Un beso".

En la mencionada grabación que tiene como principal protagonista a la ex del “Loco” Valdés se la pudo observar con el pelo repleto de canas y algo desordenado.