Lele Pons volvió a ser la sensación y la culpa es de Guaynaa

Hace unos días, Lele Pons recordó con mucha emoción que hace un año exactamente se comprometió con Guaynaa. En su cuenta de Instagram compartió un carrusel de fotos del momento mágico sobre el escenario con el puertorriqueño, con los amigos y la familia.

Ahora, nuevamente desde la plataforma de la camarita, Lele Pons ideó un contenido para robar la atención de sus seguidores. Esta vez la venezolana se ingenió una situación muy incómoda para Guaynaa y su familia. Sus más de 50 millones de seguidores enloquecieron con el divertido momento.

Mira el video



Lele Pons quiso hacer una llamada de larga distancia a Guaynaa mientras lucía un sugerente conjunto negro de lencería. Resultó que el cantante puertorriqueño estaba acompañado de toda su familia y lo que resultaría ser una sorpresa fue un instante bochornoso.

Hasta el momento el click de comedia cuenta con casi 10 millones de vistas y miles de comentarios. Con esas imágenes Lele Pons además confirma que se recupera de su primer embarazo al mostrar su cuerpo escultural y sin complejos.

Lele Pons sabe cómo llamar la atención de sus más de 50 millones de seguidores.

Lele Pons causó furor entre sus seguidores, quienes detallaron haberse sentido identificados con las ocurrencias de la influencer venezolana. “Jajjajaja a todos nos a pasado”, “Soy lele en la vida”, "No es por confirmar! Pero me ha pasado hahahahahaha”, “DIOS MIOOOOO NO DIRE QUIEN SOY”, comentaron.