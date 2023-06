No podrás creer cómo se veía Jomari Goyso a sus 18 años

Jomari Goyso es un español experto en moda y belleza que sin pelos en la lengua expresa su opinión sobre la imagen de la persona que analiza. Eso pasó recientemente con su compañera de programa Francisca, a quien en una de las últimas emisiones de “Despierta América” le quitó un cinturón que tenía puesto para que, a criterio del fashionista, lucía mejor sin el accesorio.

En sus redes sociales comparte contenidos referentes a moda analizando estilos, cirugías estéticas y otras temáticas relacionadas a la imagen que proyectan los famosos.

Ahora, Jomari Goyso sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía a través de sus historias de Instagram que data de unos cuantos años atrás, cuando apenas había cumplido 18 años y todavía residía en su natal España.

El reconocido presentador de moda de Univision publicó una imagen suya cuando había cumplido la mayoría de edad haciéndose también una pregunta. "¿Qué pensaría de mí el Jomari de 18 años?", escribió el estilista acompañando la foto.

Lo que llamó la atención de la postal es que Jomari no ha cambiado en nada, está idéntico al día de hoy, salvo el pelo largo y rizado que lucía en ese entonces.

Sus rasgos y expresión se mantienen con el tiempo y no se ha transformado en nada, demostrando que el cuidado personal es una de sus especialidades. Y en cuanto a eso, hace unos meses atrás Jomari aseguró en una entrevista para Mezcal TV que no se veía haciéndose alguna cirugía estética en la cara porque no se reconocería. "Ahora te puedo decir que nunca me haría una operación de cara y en diez años estoy haciéndomela, no tengo ni idea, creo que no me la haré", confesó Goyso en aquel momento y lo mantiene hasta el día de hoy.