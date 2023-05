Jomari Goyso revela el diagnóstico recibido y que no quería escuchar: “Es terrible”

Una de las características del experto en moda y belleza Jomari Goyso es la alegría con la que se desenvuelve por la vida, llevando sus bromas y su gran sentido del humor a donde quiera que vaya, con lo que ha conquistado a miles de corazones de fanáticos y colegas. Sin embargo, recientemente compartió algo que hace un tiempo lo tenía preocupado por lo que acudió al médico el año pasado y le dio un diagnóstico que no quería escuchar.

Durante una entrevista realizada a Karina Banda, para su sección “Menos filtro” del programa “Despierta América”, surgió espontáneamente el tema de su salud.

Jomari Goyso fue diagnosticado con trastorno de ansiedad.

Durante la conversación con la esposa de Carlos Ponce, donde recorrieron momentos de éxito y felicidad, así como experiencias desagradables que le tocó vivir a la conductora, llegaron al tema de la salud mental. Justamente en ese momento, Jomari se sintió identificado con lo que estaba relatando Karina Banda y confesó lo que está padeciendo.

"Cuando empiezo a sentir un dolor en el pecho y una angustia", expresó Karina al hablar de los síntomas y efectos de la ansiedad. Es ahí cuando Goyso habló de su experiencia. "Es que no quiero llorar. Es que a mí el año pasado, me dio por primera vez. Yo sentía que me pasaba algo en el corazón. Literal. Y me dijeron, 'no, esto es ansiedad'", dijo el fashionista español. “Es terrible”, aseveró Banda sabiendo de lo que sentía el experto en belleza.

Sus compañeras de programa le brindaron todo su apoyo a Jomari Goyso.

Francisca y Jessica Rodríguez, compañeras de Goyso en “Despierta Amércia”, lo abrazaron en demostración de cariño y apoyaron su valiente testimonio. "Está bien que en algún momento tú también te abras a los demás", le expresó la mamá de Gennaro.

"La cosa de la ansiedad es muy delicada porque, yo como lo sentí, es que pensaba que me daba algo en el corazón. Y cuando te pasa varios días seguidos, obviamente fui al médico y me dijo que era una cosa de ansiedad", explicó Jomari Goyso.

Según el experto en moda es importante entender el trastorno para saber cómo tratarlo. "Yo personalmente sé de qué es. Entonces he trabajado en eso. Y es muy importante lo que decía el sicólogo español el otro día, es no tenerle miedo y trabajarlo porque la ansiedad es una causa de algo que no puedes controlar", finalizó Jomari.