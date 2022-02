Despierta América, el programa matutino de Univisión, cumplió 25 años al aire. El ciclo trata temas de interés general, entrevistas con celebridades, segmentos de cocina, concursos, estilo, moda, chismes y mucho mucho más. Para festejar el gran acontecimiento, desde la producción propusieron un challenge (desafío) en Instagram que consistió en compartir una fotografía de cómo te encontrabas 25 años atrás.

Muchos fieles seguidores del programa de Grupo Televisa subieron divertidas imágenes a la web y quien sorprendió a todos fue Jomari Goyso, el periodista español experto en moda y belleza que formó parte del ciclo. "No empiecen con los rumores de que han pasado más de 25 años… ¡no sean envidiosos! Lol en mi cabeza pasaron 25", redactó junto a una imagen de él de pequeño sin ropa y una actual. Lo cierto es que la imagen es mucho más antigua ya que Goyso tiene en la actualidad 40 años de edad.

Jomari Goyso celebró los 25 años de Despierta América de esta particular manera

Los admiradores del comunicador no demoraron en dejarle comentarios en la publicación. "Un muñeco hermoso, bello desde su nacimiento”, “No importan los años que han pasado lo hermoso es que siendo un adulto ese niño hermoso y tierno aún existe muy dentro de ti", "Me encanta tu personalidad", "Esa foto tiene más de 25 años" y "Fuiste, eres y seguirás siendo un hombre guapo, atractivo y muy inteligente", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Varias semanas atrás, Goyso salió repentinamente de Despierta América. Él desplegaba todo su potencial frente a las cámaras en Sin Rollo, uno de los segmentos favoritos del público y donde se pone el foco en los asuntos más polémicos del momento.

En una entrevista con Tony Dandrades contó por qué desapareció de un momento al otro del programa. "¿No podrías regresar a Sin rollo?", le consultó el periodista. "No está en mi poder Tony, yo no me fui de Despierta América", contestó él y sumó: "Fue una decisión de arriba, como dicen en la televisión".

Noticias Relacionadas La sorpresiva victoria de Telemundo en la dura contienda por el rating con Univisión

"Yo peleé muchísimo para hacer Despierta América, lo sabe Luz Ma (productora ejecutiva del programa), pero pues yo tengo un poder que tengo, pero luego hay otro que no lo controlo yo. Pero a mí Despierta América, el formato de Sin rollo me encanta", indicó el periodista español.