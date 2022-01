Cuántas libras adelgazó Jomari Goyso

Luego de su inesperada salida de Despierta América, el matutino de Univisión, Jomari Goyso armó los bolsos y emprendió rumbo a España para compartir las fiestas con su familia. En Instagram, sus millones de seguidores, pudieron ver los lindos momentos que el periodista experto en moda y belleza pasó con sus seres más queridos.

Jomari Goyso

Durante su estadía le cortó el cabello a su sobrino, cultivó deliciosas aceitunas y preparó apetitosos platillos entre los que se destacaron las famosas sopas de ajo de su madre y tortillas de papas. Mientras estuvo afuera de los Estados Unidos, el conductor subió 14 libras y quedó aterrado, por eso, puso manos a la obra y comenzó una dieta para bajar todo lo que aumentó durante sus vacaciones.

Ahora, tras realizar algunos sacrificios y entrenar duro en el gimnasio, compartió sus primeros resultados con sus admiradores. "Feliz lunes. Sí que he bajado 9 libras ya. Si que el Detox by Lia y el Water Pill by Lia me ayudan muchísimo pero todos los días hago ejercicio y como saludable (no como en casa de mi madre)", redactó junto a un pequeño video donde se lo ve realizando ejercicio físico.

Jomari se preocupa mucho por su aspecto y de hecho, pocas semanas atrás, confesó que su vanidad lo llevó al quirófano y pasó un durísimo momento. El uso excesivo de esteroides, que él mismo se inyectaba, le trajo fuertes dolores de cabeza. Además, confesó que su error lo cometió por haber sido "inmaduro e inseguro".

Por suerte, el comunicador no estuvo mucho tiempo hospitalizado y logró recuperarse rápidamente. Hoy, continúa haciendo de las suyas y sus fanáticos quedan fascinados cada vez que da señales de vida en la web.