Por qué Jomari Goyso salió repentinamente de Despierta América

Jomari Goyso rompió el silencio y despejó las dudas sobre su abrupta salida de Despierta América, el programa matutino de Univisión. El ciclo, lleva más de una década al aire, y trata temas de interés general, entrevistas con celebridades, segmentos de cocina, concursos, estilo, moda, chismes y mucho mucho más.

Uno de los segmentos favoritos del público es Sin Rollo, donde se pone el foco en los asuntos más polémicos del momento y en el cual, el experto en moda y belleza desplegaba todo su potencial frente a las cámaras. ¿Por qué salió repentinamente? Él mismo lo contó.

"¿No podrías regresar a Sin rollo?", le consultó Tony Dandrades en su podcast Sin rodeo. "No está en mi poder Tony, yo no me fui de Despierta América", respondió él y agregó: "Fue una decisión de arriba, como dicen en la televisión".

"Yo peleé muchísimo para hacer Despierta América, lo sabe Luz Ma (productora ejecutiva del programa), pero pues yo tengo un poder que tengo, pero luego hay otro que no lo controlo yo. Pero a mí Despierta América, el formato de Sin rollo me encanta", aseguró el periodista español.

Jomari Goyso en Despierta América

Fiel a su estilo, Dandrades le señaló con humor: "Tú tienes mucho poder, tú eres uno de los mimados de Univision". A lo que Goyso, manifestó: "¿Que yo soy uno de los mimados de Univision? ¡Ay por favor Tony, cómo te atreves! Tú y yo sabemos quiénes son los mimados y en esa lista no estoy yo".