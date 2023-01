Jomari Goyso sobre el nuevo tema de Shakira: “no es arte, es venganza”

El reconocido periodista español Jomari Goyso se había mantenido al margen de la polémica provocada por la última canción de Shakira dedicada a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, pero ahora decidió dar su punto de vista criticando la actitud de la colombiana.

A través de sus redes sociales, Goyso levantó un video donde comenzó con una pregunta picante como disparador. "Ahora es una mujer cantándole a un hombre, ¿pero qué pasaría si esa canción la hiciera Piqué para Shakira? ¿La gente pensaría igual o no?", dijo el también estilista.

Jomari Goyso fue muy crítico con Shakira.

Jomari se refirió a las opiniones vertidas por el público sobre si la nueva canción de Shakira se encuadra dentro del arte. "He visto mucha gente diciendo que es arte, bueno, sí, hay muchas formas de hacer arte, hasta el porno es arte", añadió el español.

Asimismo, Jomari Goyso tomó distancia evitando ponerse en algún bando. “No soy ni pro Shakira ni pro Piqué, aunque están entreteniendo con su vida privada, en la que están envueltos los hijos", sentenció el periodista.

Para Jomari Goyso los más perjudicados en este momento son los hijos de Shakira y Gerard Piqué.

"Para mí cuando el arte ataca a otra persona ya no es arte, es venganza hecha arte. Entiendo que las nuevas generaciones tienen una técnica ahora que es insultar a alguien, pero hay artistas de la talla de Shakira que no necesitan eso, o parecen que al final lo necesita porque lo ha hecho", criticó Jomari.

Sobre la recurrente victimización de Shakira en sus últimos temas dedicados a Gerard Piqué, Jomari tiene una idea definida. "A fin de cuentas cuando he escuchado la canción he dicho: 'Otra vez con la misma victimización. Que si tú eres una leona, una tigresa, el otro es un gato arrastrado. Pero bueno, no sé, algo hizo que tú lo entraste en su vida", dijo el español.

Por otro lado, el periodista habló de la responsabilidad que se tiene que asumir en este tipo de situaciones. “La culpa no es siempre de los de fuera, de la nueva que está con el ex, tenemos que tener una responsabilidad y pienso que estos mensajes ayudan a no tener responsabilidad", recalcó.

Goyso también se refirió a los que salen más perjudicados en este tipo de situaciones, dejando en claro que sus hijos son los más dañados por este tipo de mensajes. "¿Ustedes creen que esta canción daña a terceros?, ¿creen que estos terceros son sus hijos?, ¿merece la pena?", finalizó Jomari.