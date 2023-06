Preocupación por Céline Dion: qué tan grave es su enfermedad

Desde hace algunos días se dio a conocer que Céline Dion está atravesando unos problemas de salud, cuadro que puso en alerta a todos. Estas complicaciones hicieron que cancele la gira mundial que tenía programada, parte de una enfermedad compleja que la afecta.

Courage World Tour era la gira mundial que estaba preparando Céline Dion para volver a enamorar a sus seguidores. Sin embargo, se dio a conocer que la estrella padece el síndrome de persona rígida (SPR), afección que ataca al sistema nervioso y provoca espasmos musculares.

La propia cantante lo anunció y aclaró a través de sus redes sociales, luego de varios días en los que se venía hablando mucho sobre su salud y dentro de los cuales se tejieron muchas teorías al respecto.

"Lo siento tanto por haberles decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%", comenzó destacando la intérprete de My heart will go on.

Y agregó: "No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando verles de nuevo!".

Céline Dion ha recibido tratamiento para su enfermedad, que le impide actuar. Viene trabajando mucho para recuperarse, sin embargo hoy no es capaz de subirse a los escenarios y seguir realizando su gira.

El posteo de Céline Dion explicando todas las restantes fechas de la gira que se cancelan.

De esta forma, la artista cancela los conciertos que iba a brindar en suelo europeo, recordando que ya había dado 52 en Norteamérica como parte de esta misma gira y que se brindaron antes del comienzo de la pandemia.