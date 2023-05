Laura Bozzo confesó que no todos los casos que presenta en su programa son reales

La reconocida conductora peruana Laura Bozzo habló con la prensa de los controversiales casos que presenta en su actual programa de televisión y confesó que no todos los que presenta en el show son reales.

La presentadora reconoció en una charla con los medios de comunicación que en su actual programa “Que pase Laura” de Imagen TV, el cual estrenó su segunda temporada en enero pasado, no está alcanzando el éxito que tenía sus shows anteriores “Laura en América” y “Laura”.

Laura Bozzo no tiene el mismo éxito de antes con su actual programa.

Asimismo, la conductora admitió que por problemas de producción ha tenido que contratar a personas que finjan estar atravesando por problemas familiares. "En este programa no puedo decir que todo es real porque no lo es. Cuando estaba en Telemundo tenía 20 investigadores y en Televisa 25, pero en Imagen tengo cuatro y la verdad hacer algo fiel con tan poca gente es prácticamente imposible", confesó Laura Bozzo.

No obstante, la presentadora expresó que su equipo y ella están tomando algunas medidas para que en las próximas emisiones de su programa comiencen a presentar más casos reales y no actuaciones.

Laura Bozzo dice que presenta casos falsos porque no tiene personal de producción suficiente para realizar trabajos de investigación.

Si bien está lidiando con estos problemas en su actual programa, y luego de algunos conflictos legales que tuvo que afrontar, la ex participante del reality show “La Casa de los Famosos 2”, continúa sumando afrontando nuevos desafíos profesionales, incluso incursionando en la música como DJ.

"Para mí no existen límites ni edad, solo la voluntad de Dios y quiero enviar un mensaje: no se crean los complejos de una sociedad podrida, siempre me senté en las normas que nos limitan. Soy yo, nunca se sientan menos y si son diferentes como yo, denle gracias a Dios", escribió Laura Bozzo en sus redes sociales.