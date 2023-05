Por qué Sarah Jessica Parker se peleó con Kim Catrall y nunca se reconcilió

Sex and the City fue una serie que marcó la década de los 90 en Estados Unidos, pero las cosas no estaban del todo bien puertas adentro, puesto que Sarah Jessica Parker se peleó con Kim Cattrall y, hasta el día de hoy, nunca se reconcilió.

La tira, basada en un libro de la periodista Candance Bushnell sobre sus columnas en el diario The New York Observer, se emitió por HBO durante seis temporadas que abarcaron desde 1998 hasta el 2004 y hoy la tiene en su plataforma on demand. También contó con dos películas en 2008 y 2010 y hasta se le hizo una precuela en 2013 que duró dos temporadas. De más está decir que fue todo un éxito.

Sin embargo, las cosas estaban muy tensas durante las grabaciones , ya que dos de las protagonistas ni siquiera se dirigían la palabra fuera de los momentos en que las cámaras estaban encendidas.

El motivo por el que Sarah Jessica Parker, que le puso el cuerpo a Carrie Bradshaw, y Kim Cattrall, que encarnó a Samantha Jones, se pelearon de forma irrevocable tuvo que ver con una cuestión meramente profesional y monetaria. Y esa pelea se mantuvo presente en la mayoría del tiempo de existencia de la tira.

Resulta que Sarah se convirtió en productora ejecutiva a partir de segunda temporada y, gracias al mega éxito de la primera, aumentó su salario en 300 mil dólares por encima del resto del grupo de protagonistas. Y fue justamente Kim la que vio esto con malos ojos.

Para su infortunio, ella fue la única que se enojó y, cuando quiso negociar un aumento, ni Kristin Davis -que interpretó a Charlotte York- ni Cynthia Nixon -quien fuera Miranda Hobbes- la acompañaron en el reclamo.

Si bien fueron súper profesionales durante todo el tiempo en que trabajaron juntas, e incluso trataron de que el chisme de su disputa no se extienda, la grieta entre ambas se exacerbó en 2019, cuando Parker le envió un mensaje de condolencias muy afectuoso a Kim pro el fallecimiento de su hermano. Pero la réplica marcó la cancha.

“Mi mamá me preguntó hoy: ‘¿cuándo esa hipócrita te dejará en paz?’. Tu acercamiento es un doloroso recuerdo de lo cruel que eras entonces y sos ahora. Te lo voy a dejar muy claro: no sos mi familia ni mi amiga. Dejá de usar nuestra tragedia para alimentar tu versión de ‘chica buena’”, respondió Cattrall, indicando que, a más de 20 años de iniciada la pelea, siguen lejos de reconciliarse.