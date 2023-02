Así está hoy Sarah Jessica Parker a 25 años del estreno de Sex and the City

Los años ’80 y ’90 marcaron un camino no solo en el mundo del espectáculo, sino que fagocitaron el camino que occidente encabezó en pos de la globalización. Series y películas sentaron las tendencias con las que el mundo finalizaría el siglo XX, pero la que más influyó fue Sex and the City, encabezado por Sarah Jessica Parker.

La serie noventera que le mostró al mundo cómo era los claroscuros de la vida en Nueva York y cuáles eran las tendencias de la moda, fue el proyecto que le permitió a la actriz oriunda de Nelsonville, Ohio, tener el gran salto de popularidad, puesto que, si bien su carrera inició desde niña, este gran llamado llegó a sus 33 años.

En este 2023 se van a cumplir 25 años del estreno de esta icónica serie, donde Parker encarnó a la escritora Carrie Bradshaw, y estuvo acompañada por Kim Cattrall (como Samantha Jones), Kristin Davis (como Charlotte York) y Cynthia Nixon (como Miranda Hobbes). Las desventuras de este grupo de amigas que vivía la soltería de sus treintas en la Gran Manzana fueron un éxito en el cambio de milenio, y tuvieron diferentes continuaciones en los años posteriores.

Si bien estuvo en grandes películas antes, esta producción fue la que catapultó la fama de Sarah Jessica por las nubes. Además de que su talento actoral fue reconocido con diferentes premios y galardones, también fue considerada un ícono de la moda, y su imagen fue la portada de reconocidas revistas de moda durante los años 2000.

Pero eso no quedó ahí. Gracias al éxito que tuvo Sex and the City en las seis temporadas que estuvo al aire, llegaron las películas que no hicieron más que fijar la imagen de Parker con la de Carrie, convirtiéndola en el personaje de su vida.

Es por eso que hoy, a sus 57 años, ha incorporado mucho del estilo que construyó cuando la serie estaba en emisión, y le sumó el activismo actual, defendiendo causas como la moda sustentable. También se ha mostrado participativa en campañas de la lucha contra el SIDA y en las ayudas a niños necesitados.

Formó familia con el actor y productor Matthew Broderick, con quien tuvo tres hijos. También fundo la productora de cine y televisión Pretty Matches junto con Alison Benson. Además, en su cuenta de Instagram está muy activa, compartiendo con sus casi nueve millones de seguidores algunas cosas de su vida cotidiana, su familia, atuendos y lecturas, algo que también haría Carrie.

Sarah Jessica Parker es una personalidad que marcó una década en Hollywood, y en 2018 fue reconocida por ello, agregando una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de aquella ciudad. Sin lugar a dudas, hay muchas que, a sus 57 años, le dan motivos para sonreír.