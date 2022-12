Las fotos de Sarah Jessica Parker en una filmación que volvió loco a sus fans

Sarah Jessica Parker sigue generando furor en sus seguidores, que no solamente están expectantes a lo que siempre genera la actriz como tendencia en el diseño y la moda, sino que además por las grabaciones de la segunda temporada de And Just Like That.

Como parte de las filmaciones de esta secuela de Sex and The City, por estos días se viralizaron nuevas fotos de Parker durante su último rodaje de la serie. El look fresco y sencillo para interpretar una vez el personaje de Carrie Bradshaw, se llevó todos los elogios.

Una de esas imágenes muestran a Sarah hablando por teléfono mientras filma una de las nuevas escenas en Manhattan. Su outfit se compone con vestido en colores pasteles, algo traslúcido, que acentúa su figura.

Ya este vestido muestra una clara tendencia de lo que se comenzará a utilizar en la temporada Primavera-Verano 2023, con un destacado estilo en el que se caracteriza el corte en la cintura, lazada en el pecho y mangas fluidas. La sencillez es el detalle que más sobresale.

Completó su look con un bolso de mano a rayas en blanco y negro y zapatos de tacón rosa y naranja ombré, seleccionados por los clientes Molly Rogers y Danny Santiago. Como siempre y de costumbre, el atuendo de Sarah dio nuevamente qué hablar.

Según cuenta la revista Telva, una de las especializadas en la materia, tanto el corte del vestido como el color pastel, convierten este diseño en una apuesta segura para acudir a bodas y otros eventos familiares, como parte de un modelo inspiracional para muchas mujeres.

La actriz se convirtió en una de las referentes más importantes de la moda desde su aparición en la icónica serie. Como parte del furor que representó Carrie en Sex and The City, cada prenda que lucía Parker en la serie automáticamente se transformaba en tendencia.

Si bien todavía están ajustándose detalles para el lanzamiento de la segunda temporada de And Just Like That, cada aparición pública de Sarah despierta elogios y más aún si se trata del proyecto que sostiene para con esta serie. Una vez más, y como siempre, puro glam y su toque sofisticado para elegir sus looks tendencia.