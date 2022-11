Sex and the City: el sorprendente cambio de Carrie Bradshaw desde el primer capítulo al último

Durante más de dos décadas el personaje de Carrie Bradshaw fue y sigue siendo un icono de Sex and the City. 95 capítulos, 6 temporadas y 2 películas sirvieron para catapultar a su personaje como la figura célebre en la historia de las ficciones. Mira el sorprendente cambio que ha tenido desde el primer capítulo hasta el último.

No solo Carrie Bradshaw y su estilo se han llevado todas las miradas en Sex and the City, también lo hicieron una infinidad de aventuras que vivió con sus mejores amigas, Miranda Hobbes, Charlotte York Goldenblatt y Samantha Jones, quienes entre desayunos, bares, paseos y viajes han dejado muchas anécdotas.

Ahora bien, es imposible dejar pasar por alto el hecho de que, en los últimos años, el personaje de Carrie ha tenido muchos cambios. Sin embargo, siempre mantuvo su personalidad y su sofisticación desde el primer capítulo hasta el último.

Carrie Bradshaw: un icono de la moda

Carrie Bradshaw es la protagonista de Sex and the City, un personaje que fue interpretado por la bellísima actriz Sarah Jessica Parker; no caben dudas de que pasó a ser una de las series más aclamadas de todos los tiempos.

Si bien el programa se encargaba de relatar el entramado de la vida de cuatro mujeres en diferentes escenarios de Manhattan, la narrativa, el trasfondo y el título de cada episodio se pulverizaban a través del punto de vista de la inolvidable Carrie Bradshaw. Con el pasar del tiempo, su imagen ha ido cambiando naturalmente; sin embargo, el gusto por la moda característico del personaje siempre se mantuvo presente.

Así nació su personaje

El personaje de Carrie Bradshaw ha estado presente desde el primer capítulo hasta el último en la serie, como también en su secuela And Just Like That. Su participación surgió a partir de unas publicaciones que escribió la autora y productora estadounidense Candace Bushnell para el New York Observer.

Con el sueño de convertirse en actriz, y como eso no funcionó, optó por el periodismo freelance. A partir de allí fue que su editor le ofreció una columna y Candace le propuso escribir sobre la vida y todo el entorno de una mujer soltera en la ciudad. Así nació el mítico papel y la famosa serie.

El sorprendente cambio de Carrie Bradshaw desde el primer capítulo al último en Sex and the City.

El estilo de Jessica Parker en Sex and the City

Los productores de HBO fueron quienes decidieron que Sarah Jessica Parker iba a interpretar a Carrie Bradshaw en Sex and the City. Su actuación, a pesar de los cambios que fue viviendo durante las 6 temporadas, fue un hito disruptivo en su carrera.

De esa manera, le concedieron dos premios Emmy al igual que tres Golden Globes en el año 2000, 2002 y 2004. Carrie vivió muchas situaciones, pero sin lugar a duda el clóset que tenía era una obsesión que continuó latente por décadas y es lo que siempre se mantuvo intacto.

Definitivamente, su estilo femenino, sensual y en ocasiones minimalista estuvo presente desde aquel día que se estrenó la serie hasta su última entrega.

¿Cuáles son los cambios que más has notado en Carrie?