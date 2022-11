Las fotos más lindas de Sarah Jessica Parker en el rodaje de And Just Like That

Mientras los espectadores aguardan con grandes ansias el lanzamiento de la nueva temporada de 'And Just Like That', New York se viste del talento y la elegancia que sólo pueden combinarse en la figura de Sarah Jessica Parker, la protagonista de la serie y una de las mujeres con más estilo del mundo Hollywood.

Con Parker a la cabeza, 'Sex and The City' marcó un éxito sin precedentes hace prácticamente veinte años, emitiéndose desde 1998 hasta 2004 con seis temporadas que siempre sembraron el deseo de los fanáticos de una secuela. Finalmente este anhelo se convirtió en realidad con la llegada de 'And Just Like That', serie que también viene siendo furor.

Sarah se ha puesto nuevamente en la piel de Carrie Bradshaw, continuando con las aventuras del grupo que completan Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), pasando de la amistad que tenían a los 30 a una realidad más complicada de la vida y la unión a los 50. La serie se agiornó a esta época, y por eso siempre resulta un foco atractivo a seguir.

Lo cierto es que por estos días las grabaciones de la nueva temporada avanzan en las calles neoyorquinas, por lo que las protagonistas han sido vistas en diversas ocasiones de todo tipo, desde paseando filmando una escena hasta el comentado vestido de novia de la actriz principal.

Todo esto fue captado por los paparazzis, que entendiendo lo que cotizan las imágenes de primera plana de las figuras saben lo que genera cada flash y hasta dato revelador sobre cómo seguirá la trama.

Una de las más comentadas fue la que protagonizó Parker en una escena que filmó junto a Davis. Las actrices fueron retratadas llevando al bulldog de Charlotte en la entrada del apartamento de Carrie, ubicado en el West Village. Lo cierto es que durante estas tomas, por estar más atenta a su celular que a lo que sucede en la calle, el personaje de Parker casi es atropellado por un hombre que pasaba en bicicleta.

Gracias a dichas imágenes se pueden apreciar algunos de los looks que Sarah llevará en estos nuevos episodios. Como siempre, la actriz siempre es garantía y no defrauda, apostando por las mezclas imposibles y los accesorios de alto impacto, como parte de su función como diseñadora también en la vida real.

Mezcla de estampados con un abrigo de paño a cuadros firmado por Vivienne Westwood, un mono gris estilo mecánico obra de Kate McGuire reinventándose y en un outfit que fue muy comentado en redes, y un vestido fucsia cruzado de escote en 'V' y manga abullonada, son algunos de los muchos estilos que se podrán ver en la próxima temporada.